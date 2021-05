Vaccini, «A Monopoli i furbetti sono in Comune»

Le dosi «avanzate» nell’hub vaccinale di Monopoli sono state utilizzate per i dipendenti comunali, sulla base di elenchi forniti dai dirigenti «su indicazione del sindaco», e dunque senza rispettare i criteri contenuti nelle varie circolari della Regione. Le carte su un altro presunto caso di cattiva gestione delle somministrazioni sono finite in Procura dopo un interrogazione consiliare, quella presentata due settimane fa da alcuni esponenti di opposizione.

Il caso di Monopoli è dunque finito all’attenzione della Procura di Bari, che sta tirando le fila del lavoro svolto negli ultimi tre mesi dai carabinieri del Nas. Tutto comincia, appunto, da una interrogazione (primo firmatario il consigliere Giuseppe Campanelli del gruppo Misto) che è stata discussa nella seduta del 16 aprile. La questione riguarda i criteri per impiegare le dosi residue al termine di ogni giornata, dosi che - per indicazione del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, recepita nelle circolari regionali - devono andare in via prioritaria agli ultraottantenni, e solo in subordine possono essere utilizzate «per il primo che passa» (definizione dello stesso Figliuolo). A Monopoli, invece, non è andata così, come lo stesso sindaco Annese ha confermato in risposta alla interrogazione di Campanelli: sono stati vaccinati i dipendenti comunali, che non rientrano in nessuna specifica categoria di priorità soprattutto perché - ha detto il consigliere che ha sollevato il caso - molti di loro continuano a lavorare in smartworking.

Sarà dunque la Procura di Bari, che ha in mano la copia dell’interrogazione con la risposta del sindaco Annese, a stabilire se possano esserci state delle violazioni gravi al Piano vaccinale. Ed è per questo che sarà necessario acquisire gli elenchi delle persone vaccinate nell’hub di Monopoli dal 3 marzo a oggi, così da verificare la corretta applicazione delle regole.

La scorsa settimana il procuratore facente funzioni Roberto Rossi, con l’aggiunto Alessio Coccioli e il pm Baldo Pisani ha ascoltato le prime 27 persone nei cui confronti sono stati ipotizzati i reati di i inosservanza dei provvedimenti dell’autorità amministrativa (il Piano vaccinale), false dichiarazioni sulle qualità personali, truffa aggravata al Servizio sanitario, falso ideologico e falso in documenti informatici. Altre 26 persone saranno ascoltate come indagate il 10 maggio, ma al vaglio ci sono all’incirca altre 80 posizioni per un totale di circa 130 furbetti individuati in provincia di Bari. Tra gli indagati ci sono gli imprenditori Domenico e Luigi De Bartolomeo e Nicola Canonico: tutti e tre hanno spiegato di essere stati chiamati a presentarsi in ambulatorio vaccinale in quanto responsabili di imprese che svolgono manutenzioni negli ospedali, di frequentare abitualmente i cantieri e di non aver chiesto alcun tipo di favore. È indagato anche il sindaco di Noicattaro, il grillino Raimondo Innamorato, per la «dose avanzata» ricevuta il giorno dell’Epifania: si è difeso spiegando che non c’era nessun altro disponibile e che se non si fosse presentato lui, chiamato dal medico vaccinatore, la dose sarebbe stata buttata via. La Procura ha ascoltato anche diverse persone che lavorano in studi medici tra Bari e Altamura, e che hanno ricevuto il vaccino (ai primi di gennaio) nonostante svolgano mansioni di segreteria: i pm hanno voluto sapere da chi materialmente sono stati chiamati, e chi materialmente ha somministrato loro la dose. Ma al vaglio dei Nas c’è anche il caso di Triggiano, denunciato da un volontario di una associazione: nel Palasport del paese sarebbero state effettuate vaccinazioni con Pfizer a una trentina di persone indicate dal sindaco uscente, Antonio Donatelli, in base a un elenco che veniva «spuntato» dalla moglie del primo cittadino. A Triggiano si voterà a settembre: il sospetto è che possa trattarsi di «vaccino di scambio».