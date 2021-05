Antonio, il Conte di Milano che ha portato lo scudetto all'Inter

Undici anni dopo lo «Special One made in Setubal», Portogallo, ecco lo «Special One made in Lecce» restituire all’Inter uno splendore che pareva smarrito. Sullo scudetto numero 19 della squadra più pazza d’Italia, c’è indiscutibilmente il marchio del salentino Antonio Conte. Uno che di scudetti se ne intende. Mai come in questa occasione una squadra è figlia legittima del suo tecnico. Conte lo abbiamo conosciuto da tecnico, vincente, anche a queste latitudini, quando pilotava palla dopo palla la cavalcata del Bari in A.

Così ha fatto con l’Inter. L’ha presa per mano conducendola a meta, così come si fa con una sposa nel giorno del matrimonio. Passo dopo passo, fino a diventare una marcia trionfale.

Più forte di tutto e di tutti. Dal divorzio annunciato e poi rientrato dell’agosto scorso, alla lunga rincorsa tricolore. Conte è riuscito a far evaporare il fantasma di Mourinho, ossessione dei suoi sfortunati predecessori, ombra inquietante sempre pronta ad allungarsi nei momenti di crisi. Quella di «Mou», però, era un’Inter di grandi campioni, gente abituata a lottare al vertice. Quest’Inter, non sempre bella ma sempre granitica, non è un insieme di grandissimi giocatori. Ma è una grande squadra, con il carattere del tecnico, con la sua stessa voglia di vincere, di non mollare di un centimetro. Quello che fa la differenza sempre e comunque.



Conte è un tecnico-minatore. È il suo segreto, il suo punto forte, oltre naturalmente ad essere un maestro quanto a tattica. Dai suoi calciatori riesce a estrarre il doppio di quanto riesca a fare un allenatore «normale». Chiede sacrifici, ma promette successi. È stato così dappertutto, sarà ancora così.

Uno scudetto meritato, scucito dalla maglia della «sua» Juve, amore di un tempo andato. Oggi nemica dichiarata, come «quel dito» testimoniò allo Stadium. Lo scudetto firmato da Conte è un regalo a una città che ha pagato e sofferto per una pandemia che ha seminato morte e disperazione. Una specie di risarcimento morale, anche se nulla può risarcire vite perse, vite spezzate. È proprio lui ad ogni modo che riesce a far ripartire almeno la Milano del grande calcio. Da tempo emarginata dal discorso scudetto. Con la partita del suo futuro ancora da giocare. E con la Champions League da esorcizzare. L’unico vero limite di un tecnico che può davvero riportare l’Inter ai fasti del triplete.