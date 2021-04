Coronavirus, in Puglia 1501 casi su meno di 13mila test (12,2%) e altri 30 morti

Sono 1501 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 12.290 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 30 decessi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è del 12,2%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 422 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (332), Brindisi (113), Lecce (226), Bat (221), Taranto (179). A questi vanno sommati 2 casi di residenti fuori regione e 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: sono 1888 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 1916). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 179.232 rispetto ai 177.547 di ieri. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 48.429, in lieve discesa rispetto ai 48.643 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.211.107 test.

CALANO I CONTAGI, -7,8% IN SETTE GIORNI - In Puglia calano ancora i contagi Covid settimanali e si riduce il numero degli «attualmente positivi ogni 100mila abitanti": è quanto emerge dal report della fondazione Gimbe che ha analizzato l’andamento epidemiologico nella settimana dal 21 al 27 aprile. Nel dettaglio, i contagi sono diminuiti del 7,8% rispetto alla settimana precedente (la settimana scorsa il calo è stato del 7,2%), mentre i casi attualmente positivi ogni 100mila residenti sono passati da 1.260 a 1.231. Ancora sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (46%) e terapia intensiva (39%) occupati da pazienti positivi al Coronavirus, ma anche questi dati sono in miglioramento.

La percentuale di popolazione pugliese che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 7,6% a cui aggiungere un ulteriore 15,5% solo con prima dose: complessivamente, quindi, il 23,1% dei pugliesi è stato vaccinato, sopra la media italiana pari al 22%. E’ quanto riportato nella nuova analisi settimanale delle fondazione Gimbe. La percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 56,1% (l'87,2% ha ricevuto almeno una dose). Nella fascia di età 70-79 anni ha completato il ciclo vaccinale solo il 3% a cui aggiungere un ulteriore 57,3% solo con prima dose (60,3%). La percentuale di popolazione 60-69 anni che ha completato il ciclo vaccinale in Puglia è pari al 5,6%, il 28,1% ha ricevuto almeno la prima dose.