Vaccini in Puglia a quota oltre 1 mln e 600: somministrato oltre il 93%, ma centri a secco di dosi

BARI - Le dosi di vaccini anti-Covid somministrate sino ad oggi in Puglia sono 1.166.315 su 1.246.685 a disposizione, oltre il 93%. Il dato è aggiornato alle 14. In sostanza, sono rimaste circa 80 mila dosi che servono per i richiami e per vaccinare over80, fragili e vulnerabili. Tutte le Asl stanno riprogrammando le vaccinazioni degli over 60, facendole slittare di una o due settimane per carenza di dosi. In Salento, ad esempio, a causa dell’esiguità dei vaccini, per garantire le seconde dosi a pazienti fragili e over 80, a partire da mercoledì 28 aprile non sarà possibile la vaccinazione delle persone nella fascia di età 69 - 60 anni che risultano prenotate e confermate, i cui appuntamenti sono rimandati di due settimane. Sede e orario delle somministrazioni restano invariati.