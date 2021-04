Coronavirus, in Basilicata 162 nuovi positivi, ma nessun decesso. In 7 giorni 29mila dosi vaccino

In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.510 tamponi molecolari: 162 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 155 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 494.

Sale da 172 a 175 il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo 12 (una in più di ieri) in terapia intensiva, sette all’ospedale San Carlo di Potenza e cinque al Madonna delle Grazie di Matera. Con 175 nuove guarigioni (in totale 16.230), il numero dei lucani attualmente positivi scende da 5.863 a 5.843 (5.668 in isolamento domiciliare).

Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 314.008 tamponi molecolari, 288.297 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 183.836 persone.

IN 7 GIORNI 29MILA DOSI VACCINO - Negli ultimi sette giorni in Basilicata (zona arancione) sono state somministrate 29.086 dosi di vaccino anti-covid con una media di 4.155 al giorno. Lo ha scritto su twitter il presidente della Regione, Vito Bardi. Nei giorni scorsi, il Commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, per il periodo 16-22 aprile, aveva fissato per la Basilicata il target di 3.100 dosi al giorno, 21.700 alla settimana.

Il governatore lucano ha inoltre aggiunto che «ieri sono state somministrate 3.612 prime dosi (4611 totali): un record assoluto per la Basilicata. Il sistema di Poste Italiane funziona, garantisce un flusso costante e - ha concluso Bardi - proietta la Basilicata verso il target regionale fissato per raggiungere le 500 mila vaccinazioni nazionali.