Covid in Italia, 13.844 nuovi casi e 364 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, mercoledì 21 aprile 2021, si registrano 13.844 nuovi positivi e 364 morti. Ieri c’erano stati 12.074 nuovi casi e 390 morti. In totale sono stati effettuati 350.034 tamponi (ieri erano stati 294.045). Il tasso di positività scende al 3,9 per cento, rispetto al 4,1% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 475.635 (-7.080). Il bilancio delle vittime ammonta a 117.997 (+364). I guariti invece sono 3.311.267 (+20.552), per un totale di 3.904.899 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 22.784 (-471) sono ricoverati in ospedale, 3.076 (-75) necessitano di terapia intensiva, mentre 449.775 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 2.095 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 1.881 e dalla Sicilia con 1.288 nuovi casi.