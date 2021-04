Covid in Puglia, 1278 nuovi positivi su oltre 10mila tamponi: 17 i morti. Tasso di positività al 12,5%

BARI - Continuano i contagi da Covid 19 in Puglia: nella giornata di oggi, 18 aprile 2021, sono stati registrati 10201 test per l'infezione da coronavirus e sono stati registrati 1278 casi positivi: 474 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 114 nella provincia BAT, 239 in provincia di Foggia, 137 in provincia di Lecce, 211 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività si attesta attorno al 12,5% e sale rispetto all’11,8% di ieri.

Sono stati registrati 17 decessi: 7 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.084.461 test. Mentre 163.355 sono i pazienti guariti, 51.438 sono i casi attualmente positivi. Di questi 49.264 sono in isolamento domiciliare, invece le persone ricoverate in ospedale sono 2.174.

Continua la campagna vaccinale in Puglia: giovedì è atteso il generale Figliuolo. Intanto è ancora caccia ai furbetti del vaccino.