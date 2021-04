Sesso a pagamento e Covid: anche in Puglia e Basilicata escort più cercate di parrucchieri e ristoranti

Bari - Né il pericolo del contagio né quello delle sanzioni da zona rossa: i maschi pugliesi e lucani continuano a comprare sesso a pagamento. Qualche esempio: nel 2020 la ricerca sui motori di ricerca delle parole chiave «escort + bari» è stata registrata 106.312 volte, nel 2021 il balzo a 170.478 ricerche con un record del 60% in più.

La simpatica indagine sulle abitudini sessuali degli italiani pure in regime di pandemia è stata condotta da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, sito - va detto - assai pruriginoso: i clienti delle prostitute si scambiano opinioni ed esperienze sulle prestazioni sessuali acquistate (fugaci viceversa i commenti sulle proprie performance). Secondo l'analisi, lo scorso marzo si è registrato in Italia un aumento di escort attive pari al +15% rispetto allo stesso mese del 2020, mentre sono aumentate del +23% le ricerche sul web attraverso le parole chiave «escort+città». Di qui il record assoluto dei vogliosi baresi che, a distanza di un anno dal primo lockdown, dimostrano di temere molto meno i divieti e ripristinano pertanto le care, vecchie abitudini. Globalmente, i numeri del sesso a pagamento, sono in crescita esponenziale rispetto al 2020.

Ma vediamo le altre città di Basilicata e Puglia. Nella Bat l'aumento delle ricerche di escort è stato del 46%, a Brindisi del 39%, a Taranto del 26%. Meno focosi i materani (+ 25%) e i potentini (+24%). Foggiani timidi con il sesso a pagamento (solo il più 18%) e leccesi sostanzialmente refrattari (+12%).

Mettendo a confronto su Google Trends la ricerca della parola chiave «escort» con «parrucchieri» e «ristoranti», due servizi sempre ricercati perché al centro di riaperture e restrizioni, emerge che il termine più cercato dei tre, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, è stato proprio «escort» con una frequenza costante. Il termine «ristoranti» ha superato «escort» solo nei sabati di febbraio, quando in alcune regioni la ristorazione era aperta a pranzo e nel giorno di San Valentino.

Ma cosa cercano in questa fase i clienti dalle professioniste del sesso? Tra i servizi più gettonati, oltre al classico rapporto sessuale, «masturbazione con mano», «69», «massaggio sensuale» e «sesso orale» superano di gran lunga altri servizi come «baci leggeri» e «baci profondi» che vengono poco richiesti e soprattutto offerti molto meno dalle escort. Un altro segnale di come il Covid abbia cambiato anche la relazione tra escort e cliente.

Non cambiano invece certe tendenze come l’orario e il giorno della settimana in cui i clienti cercano maggiormente le escort: il lunedì alle 14.