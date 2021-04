Coronavirus, in Puglia 1488 nuovi casi su 13mila test (10,9%), sempre tanti decessi, 39 in un giorno

Sono 1488, oltre 300 in più di ieri, i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 13.647 test registrati nelle ultime 24 ore, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 39 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto. Il tasso di positività sale al 10,9%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 655 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (56), Brindisi (109), Lecce (140), Bat (155), Taranto (368). A questi vanno sommati 2 casi di residenti fuori regione e 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: si passa da 2228 a 2205 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Cresce il numero dei guariti, dai 155.620 di ieri si passa ai 156.914 di oggi. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 51.789, in aumento rispetto ai 51.634 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test.

BARI, 14MILA DOSI VACCINO IN 48 ORE - Sono 14.858 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate negli hub della Asl di Bari nelle ultime 48 ore. «Corre spedita la campagna vaccinale - dice la Asl - che entro il 30 aprile concluderà in anticipo le somministrazioni in favore dei soggetti della fascia di età compresa fra i 70 e i 79 anni». Data la aumentata capacità vaccinale, inoltre, i non fragili che risultano prenotati dal 3 maggio in poi hanno la possibilità di anticipare la vaccinazione sempre nella stessa sede nella settimana compresa fra il 19 e il 25 aprile. E’ sufficiente visionare la nuova data anticipata attraverso gli stessi canali della adesione: Farmacup, portale della Regione Puglia (https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/) e numero verde regionale (800.71.39.31). Oltre ai cittadini che si sono già prenotati, è aperta da oggi la vaccinazione con AstraZeneca dei nati nel 1944 e 1945, anche senza previa adesione. "La macchina organizzativa della Asl - si legge in una nota - ha messo in campo tutte le forze a disposizione e l’intera fornitura di vaccini, tanto da registrare una percentuale di somministrazioni pari al 99%». «Stiamo bruciando le tappe per assicurare il maggior numero di immunizzazioni - spiega il dg Antonio Sanguedolce - abbiamo dato un’accelerata decisiva alle vaccinazioni attestandoci su una media quotidiana di somministrazioni che rispettano a pieno le indicazioni della struttura commissariale nazionale».