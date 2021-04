Coronavirus, in Puglia 1359 nuovi casi su 10mila test. 15 decessi, nuovo aumento ricoveri. Da inizio pandemia 2 milioni di tamponi

Sono 1359 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 10.485 test registrati nelle ultime 24 ore, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 15 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è al 12,9%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 563 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (257), Brindisi (76), Lecce (123), Bat (143), Taranto (187). A questi vanno sommati 6 casi di residenza non nota e 4 di residenti fuori regione.

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: si passa da 2230 a 2249 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Cresce il numero dei guariti, dai 152.439 di ieri si passa ai 153.294 di oggi. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 52.047, in forte aumento rispetto ai 51.558 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.001.590 test.

«Il 95% dei vaccini consegnati ai medici di medicina generale sono stati somministrati": lo comunica Donato Monopoli, segretario Fimmg Puglia. «Il sistema - aggiunge - ad oggi non è ancora a regime e presenta alcuni problemi organizzativi in capo ad alcuni distretti, ma funziona.

Lo dimostra il fatto che i medici di famiglia pugliesi abbiano somministrato in pochi giorni poco meno del 5% dei circa 740mila vaccini fatti da dicembre ad oggi in tutta la Regione». La campagna è partita martedì scorso per i medici di famiglia che hanno deciso di vaccinare i propri pazienti in ambulatorio e a domicilio, mentre tra venerdì e oggi sono state avviate le somministrazioni anche nelle strutture messe a disposizione dalle Asl o dai comuni. A oggi sono 21.666 le vaccinazioni ambulatoriali (studi medici e strutture comunali o Asl) effettuate dai medici di medicina generale in Puglia, 11.891 quelle fatte a domicilio, per un totale di 33.557. «Potremo aumentare la capacità di somministrazione dei vaccini se arriveranno più dosi, sia per quelli a domicilio sia per quelli ambulatoriali. Se i medici di medicina generale avessero una media di 50/70 vaccini/settimana avremmo 175/250 mila somministrazioni settimanali», sostiene Monopoli.