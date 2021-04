Coronavirus, in Puglia 1804 casi su 13mila test (13,4%). Altri 31 morti, resta alta pressione sugli ospedali. Effetto AstraZeneca: 30% di adesioni tra 70enni

Sono 1804 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 13.461 test registrati nelle ultime 24 ore, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 31 decessi: 15 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è al 13,4%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 530 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (379), Brindisi (154), Lecce (213), Bat (149), Taranto (376). A questi vanno sommati 3 casi di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: si passa da 2240 a 2230 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Cresce il numero dei guariti, dai 151.177 di ieri si passa ai 152.439 di oggi. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 51.558, in forte aumento rispetto ai 51.047 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.991.105 test.

RESTA ALTA LA PRESSIONE SUGLI OSPEDALI - E’ in lieve calo ma resta ancora alta la pressione sugli ospedali pugliesi: l’occupazione dei posti letto Covid in area Medica, cioè nei reparti di Malattie infettive e pneumologia, secondo il report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari è pari al 53% dei posti totali, 13 punti percentuali oltre la soglia critica ma un punto in meno rispetto a due giorni fa. Nelle terapie intensive, il tasso di occupazione è al 44%, 14 punti oltre il limite del 30% fissato dal ministero della Salute, ma due punti in meno rispetto a giovedì.