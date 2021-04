Coronavirus, in Basilicata 169 nuovi casi e 5 decessi. Bardi: «Nessuna criticità su Astrazeneca»

In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.440 tamponi molecolari: 169 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 163 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri cinque decessi (di cui quattro di residenti in Basilicata) con il totale delle vittime lucane quindi salito a 458.

Sono 179 (nove in meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo dieci (due in meno di ieri) in terapia intensiva, tre all’ospedale San Carlo di Potenza e sette al Madonna delle Grazie di Matera. Con 88 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 4.742 (4.563 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 14.644.

Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 290.432 tamponi molecolari, 267.540 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 172.219 persone.

BARDI SU ASTRAZENECA: IN BASILICATA NESSUNA CRITICITA' - «Il vaccino AstraZeneca è sicuro e in Basilicata non abbiamo registrato nessuna criticità»: lo ha detto stamani il presidente della Regione, Vito Bardi, commentando la situazione di incertezza legata al vaccino dopo le dichiarazioni di ieri dell’Ema.

Secondo quanto si è appreso da fonti delle aziende sanitarie di Potenza e di Matera, il siero anticovid di AstraZeneca ha subito una quota di rifiuti. Fra venerdì e sabato scorsi, nelle tende donate dal Qatar allestite a Potenza - che rappresentano il maggior punto vaccinale - 260 su 480 persone da vaccinare non si sono presentate. La Asp sta studiando la questione per chiarire se si tratti di un caso o se la mancata presentazione sia legata a timore di un vaccino specifico. A Matera alcuni rifiuti sono stati registrati fra gli insegnanti, nei giorni scorsi: oggi, sia a Potenza sia a Matera, la campagna vaccinale prosegue regolarmente, in particolare per le categorie "fragili», mentre sono in corso anche i «recuperi» per categorie non ancora completate (come i medici).