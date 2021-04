Vaccini in Puglia, la stoccata della Bellanova: «Qui la campagna non decolla»

BARI - «In Puglia la situazione sulla campagna vaccinale sembra non decollare come dovrebbe». Lo sostiene su facebook la viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova. «In queste ore - dice - sono subissata da messaggi di cittadini pugliesi che chiedono di far presto con la campagna vaccinale anti-covid. Ho letto in questi giorni autorevoli esponenti politici dire che non è utile ingenerare un derby tra Stato e Regioni. Questa affermazione mi trova d’accordo ma aggiungo: non possiamo nasconderci le criticità che ad oggi stanno emergendo. Vi sono regioni che vaccinano in modo spedito e programmato, altre meno». E aggiunge: «Dai media emergono in questi giorni e in queste ore notizie e inchieste preoccupanti: vaccini a chi non ancora aveva maturato diritto, fragili e anziani ancora in liste di attesa. È evidente che qualcosa non sta funzionando, a partire dal tracciamento che pare oramai essere stato completamente abbandonato».

