Covid in Italia, 21.261 nuovi casi e 376 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, venerdì 3 aprile 2021, si registrano 21.261 nuovi positivi e 376 morti. Ieri c’erano stati 21.932 nuovi casi e 481 morti. In totale sono stati effettuati 359.214 tamponi. Il tasso di positività è calato al 5,9 per cento rispetto al 6,6 di ieri.

Rispetto alle terapie intensive, sono 234 i nuovi ingressi (ieri erano stati 232) e 3.714 i pazienti ricoverati (+10). I ricoveri ordinari proseguono invece la discesa con 215 unità in meno (ieri -245) e 28.489 in tutto.