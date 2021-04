Coronavirus, in Basilicata 99 nuovi positivi e altre due vittime

Novantanove dei 1.693 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore in Basilicata sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che solo 93 dei tamponi positivi appartengono a persone residenti in regione.

Il bollettino, inoltre, riporta che si sono registrati altri due decessi (in totale, sono 436 dall’inizio dell’emergenza) e 62 guarigioni (in totale, hanno raggiunto quota 14.214). I lucani positivi al covid sono attualmente 4.735, dei quali 4.548 sono in isolamento domiciliare. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 187 (ieri erano 190): 12 sono curati in terapia intensiva (quattro a Potenza e otto a Matera). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 285.424 tamponi: 263.006 sono risultati negativi.