Coronavirus, in Basilicata nel weekend 194 nuovi casi su 1610 test. 6 decessi

In Basilicata ei giorni 27 e 28 marzo sono stati processati 1.610 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 194 (e fra questi 167 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Nelle stesse giornate sono decedute 6 persone (1 residente a Latronico, 1 a Melfi, 2 a Potenza, 1 a Sant’Arcangelo, 1 a Senise) e sono state registrate 109 guarigioni (108 di residenti in Basilicata e 1 di un non residente): 2 di Avigliano, 1 di Bernalda, 1 di Calvera, 1 di Carbone in isolamento a Sant’Arcangelo, 1 di Chiaromonte, 3 di Corleto Perticara, 2 di Episcopia, 1 di Fardella, 1 di Forenza 5 di Francavilla in Sinni, 1 di Lagonegro, 2 di Lauria, 7 di Maratea, 1 di Marsicovetere in isolamento a Corleto Perticara, 11 di Matera, 7 di Melfi, 2 di Montescaglioso, 1 di Oppido Lucano, 2 di Pisticci, 14 di Policoro, 1 di Pomarico, 6 di Potenza di cui 1 in isolamento a Savoia di Lucania, 2 di Rapolla, 12 di Rionero in Vulture, 2 di Rivello, 4 di Roccanova di cui 2 in isolamento a Castronuovo di Sant’Andrea, 5 di Senise, 5 di Stigliano, 1 di Teana, 1 di Trecchina, 3 di Vaglio di Basilicata, 1 di un residente in Campania in isolamento a Maratea.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.551, di cui 4.371 in isolamento domiciliare. Sono 13.715 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 425 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 180: a Potenza 36 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 34 in Pneumologia, 16 in Medicina d’urgenza, 20 in Medicina interna Covid e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 36 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 22 in Pneumologia, 4 in Medicina interna Covid e 8 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 278.109 tamponi molecolari, di cui 256.443 sono risultati negativi, e sono state testate 166.975 persone.