Puglia, da lunedì prenotazioni per 79 e 78enni: si parte il 12 aprile. Cosa c'è da sapere

Da domani, parte in Puglia la campagna vaccinale di massa per le persone dai 79 ai 60 anni per i quali non sarà necessario prenotare. Ci sono, a partire dalle 14 di lunedì, tre modi per aderire alla campagna vaccinale: la piattaforma «lapugliativaccina.regione.puglia.it» (accedendo al servizio online, dopo le 14, si compila il modulo con i dati richiesti e si visualizza data e luogo del proprio appuntamento, stampando il promemoria e il modulo di consenso informato); per telefono al numero verde 800.71.39.31 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 risponderà un operatore per comunicare l’appuntamento fissato); nelle farmacie accreditate al servizio FarmaCUP, che inseriscono i dati della persona che vuole aderire alla vaccinazione e comunicano data e luogo della somministrazione.

Si procederà per ordine di anzianità: da lunedì si parte con le adesioni di 79enni e 78enni e poi via via verranno sbloccate le altre fasce di età in base alla disponibilità dei vaccini. Le vaccinazioni partiranno dal 12 aprile e saranno fissate nell’hub più vicino alla residenza del cittadino.

Dopo l’avvio nel Policlinico di Bari con mille pazienti fragili, trapiantati o in attesa di trapianto, da lunedì partirà anche la vaccinazione di tutti i soggetti fragili e i pazienti dializzati nei centri della Asl Bari, con 854 somministrazioni nei centri dialisi di Carbonara, Triggiano, Putignano, Monopoli, Conversano e Gioia del Colle.

Nel frattempo, il Dipartimento della salute della Regione ha dato disposizioni affinchè ciascun sistema CUP ASL popopoli già le agende agende dei singoli Punti Vaccinali di Popolazione con i dati degli assistiti; a ciascun assistito, quindi, sarà pre-assegnata una data e un luogo di esecuzione della vaccinazione, inoltre il luogo di somministrazione del vaccino deve essere quello geograficamente più vicino alla residenza del soggetto.