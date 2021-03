Regione, chi perde il posto resta almeno altri 6 mesi in Consiglio

Il giudice amministrativo cambia tutto. Ma nulla cambierà (almeno) fino all’8 luglio, quando è prevista l’udienza in cui il prefetto di Bari dovrà depositare i nuovi calcoli che ridisegneranno i 27 seggi maggioritari del Consiglio regionale. E con la possibilità, tutt’altro che remota, che gli appelli al Consiglio di Stato da parte di chi rischia di perdere il posto possano far slittare tutto a settembre e oltre.

È quanto si ricava dalle motivazioni con cui il Tar di Bari (Terza sezione, presidente e estensore Dibello) ha accolto il ricorso di Domenico De Santis del Pd, quarto e primo dei non eletti a Bari che, al pari di Vito De Palma (Fi) e Antonio Scalera (Puglia Domani, civica di centrodestra), anche loro vincitori di ricorso, dovrà attendere ancora molti mesi. Ma con una differenza. Mentre De Palma e Scalera sono certi del posto in Consiglio (perché l’opposizione passa da 21 a 23 seggi), De Santis dovrà attendere.

La questione riguarda le liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4%. Il Tar ha annullato la proclamazione degli eletti chiarendo che le preferenze delle liste sotto soglia non sono valide né per il calcolo del premio di maggioranza che spetta al presidente Michele Emiliano, né tantomeno per determinare il quoziente con cui si suddividono i seggi. La conseguenza è da un lato che il centrosinistra scende da 29 a 27 seggi (gli altri due vanno a De Palma e Scalera), dall’altro che si devono rifare tutti i conti dei 27 seggi «maggioritari».

È questo il compito che il Tar ha affidato alla Prefettura di Bari, che i conti li ha già fatti all’indomani del voto del 20 e 21 settembre (applicando già gli stessi principi sanciti ora dal Tar) salvo essere smentita dalla Corte d’appello. I giudici amministrativi hanno implicitamente affidato ai funzionari anche l’incombenza di risolvere il problema degli «scorrimenti» nel gruppo Pd, oggetto dei ricorsi presentati da Sergio Blasi e Teresa Cicolella la cui discussione è prevista il 5 maggio.

L’accoglimento dei primi tre ricorsi, come già noto, fa perdere il posto in Consiglio regionale a Peppino Longo di Con, Francesco La Notte e Mario Pendinelli dei Popolari, che possono già fare appello: non è detto che la decisione del Consiglio di Stato arrivi prima dell’udienza dell’8 luglio. Il ricalcolo dirà a chi spetta il seggio in più del Pd (De Santis), e stabilirirà anche (per questo l’udienza di maggio potrebbe slittare) se Blasi e Cicolella debbano prendere il posto di Michele Mazzarano e Ruggiero Mennea: che a quel punto potrebbero a loro volta fare appello.

Nel frattempo, come detto, tutto resta com’è. Con il paradosso che due esponenti di centrodestra - sicuri vincitori delle elezioni - sono costretti a rimanere a casa: per prassi, oltretutto, il Consiglio regionale non provvede alle surroghe fino a quando le sentenze non diventano definitive. Salvo poi dover pagare gli arretrati a chi subentrerà (e sono soldi).

Come per De Palma e Scalera, anche per la sentenza De Santis (difeso da Pierluigi Balducci, Piero De Nicolo e Saverio Sticchi Damiani) l’avvocatura regionale farà riserva di appello: si riserva di decidere dopo i calcoli definitivi. Nel frattempo il Tar ha ripetuto allo staff di Emiliano che presentando agli elettori 15 liste di cui 12 rimaste sotto il 4% ha regalato 250mila dei suoi 750mila voti al centrodestra: «Non si tratta certo - è scritto in sentenza - di conculcare il diritto dei cittadini che hanno votato liste sottosoglia di essere rappresentati nel massimo organo di governo, ma di evitare la polverizzazione del consenso che, di per sé, rappresenta un coefficiente di difficoltà per la stabilità delle maggioranze».