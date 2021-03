Puglia, vaccini a domicilio: se ne parla dopo Pasqua

L’avvio di massa delle vaccinazioni domiciliari degli over 80 è rinviato, come prevedibile, al martedì dopo Pasqua. E quasi certamente slitterà, rispetto alla data fissata a lunedì prossimo, anche la somministrazione ai cosiddetti pazienti fragili. Le difficoltà registrate dai medici di base, che dovrebbero occuparsi delle prestazioni domiciliari ma anche di trasmettere gli elenchi e contattare gli assistiti, stanno infatti rallentando le operazioni.

E così, mentre è ripreso a pieno ritmo l’utilizzo dei vaccini di AstraZeneca, resta in piedi il rebus relativo a circa 40mila dei 208mila over 80 (quelli che hanno chiesto di fare la vaccinazione in casa) nonché delle persone con patologie gravi (il cui numero non è ancora stato stimato) che secondo il piano della Regione non devono prenotarsi ma devono essere contattate dal proprio medico curante per fissare l’appuntamento. «I medici di base stanno lavorando per predisporre gli elenchi, dopodiché contatteranno i pazienti», dice Nicola Calabrese della Fimmg che chiede «un po’ di pazienza». Ieri la Asl di Bari ha utilizzato alcuni medici dei Dipartimenti di prevenzione per effettuare somministrazioni domiciliari agli over 80, così come avevano fatto nei giorni scorsi altre Asl. Ma si tratta, a tutti gli effetti, di sperimentazioni: l’attività, in base all’accordo con la Regione, dovrà essere garantita a partire dal 6 aprile dai medici di base insieme agli infermieri. Restano però da risolvere i problemi pratici collegati alla gestione delle dosi (verrà utilizzato il vaccino Moderna), e all’enorme numero di prenotazioni che supera di gran lunga le previsioni: il rischio è infatti di impiegare mesi per effettuare la somministrazione.

L’accordo con la Regione è stato firmato da settimane, ma i medici ribaltano le critiche. «Manca ancora la definizione delle modalità e del canale di approvvigionamento delle dosi di vaccino per i medici di famiglia - dice il presidente dell’Ordine di Bari e della Fnomceo, Filippo Anelli -, e ad oggi i medici di base non sono nemmeno stati vaccinati tutti. È dannoso continuare a fare annunci che poi devono essere disattesi, perché poi ci ritroviamo le file di persone che vogliono essere vaccinate».

Ma l’assessore Pier Luigi Lopalco predica ottimismo. «La Puglia è pronta per somministrare fino a 50mila vaccini al giorno» (oggi siamo a circa 20mila) e a recuperare entro la settimana tutti gli appuntamenti saltati per via dello stop all’AstraZeneca. Sono circa 141mila gli over 80 che hanno ricevuto il vaccino Pfizer, di cui 31mila con la seconda dose. «I primi effetti sulla pandemia già si osservano - prosegue Lopalco - è crollato il numero di casi fra gli operatori sanitari ed i casi fra gli ultra 80enni sono per la prima volta inferiori a quelli registrati nelle fasce di età più giovani».