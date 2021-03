Il calcio non parla italiano, ma solo in serie A

La vetrina delle meraviglie salentine ha il fascino perverso della Coda. Massimo (Coda) bomber. Anni 32, da Cava de’ Tirreni: venti i palloni spediti nel sacco. È lui che sta innaffiando l’ossessione di rendere di nuovo puro il passato glorioso del Lecce. E dietro di lui, nella bottega dei goleador, c’è ancora tanta Italia stagionata: Leonardo Mancuso da Milano, 28 anni, maglia dell’Empoli, hobby della pesca tra un gol e l’altro dei suoi 15. E nel gradino più basso del podio dei fuoriclasse guizzanti figura ancora una postazione tutta italiana, quella di Francesco Forte da Roma, 27 anni, dodici volte a segno col Venezia, dopo le diciassette marcature 2020 a Castellammare di Stabia.



Ma se il quaderno dei marcatori nel secondo campionato è il riassunto di un’emancipazione tutta italiana, il libro della Serie A spruzza beffe a due mesi dal game over. L’appalto del gol è in mano alla legione straniera: Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Luis Muriel e Zlatan Ibrahimovic. Un fatto così non accadeva da cinque anni: il primo italiano nella classifica dei bomber compare al quinto posto. È Ciro Immobile, con 14 gol: un abisso tra lui e i 23 centri di CR7. Già, ma perché dovremmo preoccuparci se, tra i migliori realizzatori sono italiani solo due (l’altro è Insigne, a quota 13) su dieci? Nessun pregiudizio. Anzi. Il calcio globale che insegue strategie performanti va a caccia del miglior uomo e mezzo per vendere la «merce» della vittoria. Ma visto che l’Italia del pallone entra per 22 mesi in Zona tra mondiali in Qatar 2022, Europei e Nations League, un’analisi di scenario è d’obbligo per capire il perché dei talenti italiani rimasti imprigionati negli Stadi dei grandi riti.

Lo sguardo più profondo rivela subito una contraddizione oltre quella citata all’inizio (serie B italica e serie A babelica). Uno studio recente del Cies (Centro internazionale di studi sullo sport, con sede in Svizzera) rivela come i cinque cambi a disposizione degli allenatori abbiano aumentato la quota dei giovani debuttanti (uno per tutti il 18enne Antonio Cioffi del Napoli). Di contro però, il 70% dei gol della A (561 su 806) portano la firma straniera. Dei 32 giocatori delle linee d’attacco delle venti squadre solo otto sono «azzurri». E questo fa il paio col 61% (339 su 556) delle rose a 25 dei venti club, costituito da stranieri. Prima che la linea verde italiana porti risultati, ce ne vorrà.

Questione lunga e complessa questa dei vivai. Non sarebbe un problema se avessimo risolto il problema della cittadanza italiana anche ai nati qui da genitori stranieri. Ma questo ritardo si consuma in uno scenario economico che accelera altre spinte suicide. Sette club di A, tre dei quali sono tra i più accreditati d’Italia, sono in mano a holding straniere o imprenditori che hanno impiantato altrove la centrale degli affari. E l’Inter di Zhang Jindong (58 anni appena) fondatore e maggiore azionista di Suning che ha messo il figlio Steven (29) sul trono dell’Inter dal 26 ottobre del 2018, è solo il più grande degli esempi. C’è tanta America a stelle strisce del calcio dietro il business della serie A: Milan, Roma, Fiorentina, Parma, Spezia, senza dimenticare il Bologna tinto di Canada. Questo significa che gli investitori spingeranno sempre di più per avere risultati migliori nel minor tempo possiibile. Specie ora che dobbiamo fare i conti pure col naufragio italiano in Champions League.

Il terrore nuovo a investire sui talenti italiani in erba è un segnale che va colto. Per amore di un calcio che sapeva mantenersi sano in un mondo malato di soldi. Meno male che c’è sale in Coda.