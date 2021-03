Coronavirus in Puglia, salgono i contagi: su 9.629 tamponi 1546 nuovi positivi (16%). Altri 10 decessi. Da domani vaccini a domicilio per over 80

BARI - Continua la seconda ondata di contagi da Covid 19 in Puglia: oggi domenica 21 marzo 2021 sono stati effettuati 9.629 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.546 casi positivi: 623 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia BAT, 301 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. Tasso di positività al 16,05% che scende rispetto a ieri che si attestava al 17,5%.

Sono stati registrati invece nuovi 10 decessi: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.763.594 test. Mentre 128.993 sono i pazienti guariti e 43.079 sono i casi attualmente positivi. Sono invece 41.184 le persone in isolamento domiciliare in Puglia mentre 1.895 sono i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 209 in terapia intensiva.

Ancora critica la situazione degli ospedali pugliesi. Le strutture sanitarie sono quasi sature, tanti i pazienti in attesa di accedere al pronto soccorso. Stop per 48 ore al San Paolo.