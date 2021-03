Covid in Italia, 25.736 casi e 386 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, venerdì 19 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 25.735 i nuovi casi, contro i 24.935 di ieri, e 386 i morti (ieri erano stati 423) su 364.822 tamponi effettuati (+11mila in più di ieri, quando ne sono stati effettuati 353.737). Il tasso di positività è stabile al 7 per cento.

Le persone attualmente positive al Covid sono 556.539. Il bilancio delle vittime ammonta a 104.241. I guariti invece sono 2.671.638, per un totale di 3.332.418 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 26.858 sono ricoverati in ospedale, 3.364 3.333 (+31) necessitano di terapia intensiva (con 244 ingressi del giorno), mentre 526.317 si trovano in isolamento domiciliare.