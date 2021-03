Convenzione AqP - Acquedotto Lucano per la formazione professionale

Da sempre Puglia e Basilicata sono unite dall’acqua. Il «patto» si è rinnovato ieri tra i principali tasselli del puzzle che gestisce il settore idrico nei due territori: Acquedotto Pugliese (Aqp) e Acquedotto Lucano (Al). Tra scambi di know-how e di esperienze, le due società hanno deciso di siglare una convenzione finalizzata alla progettazione, organizzazione e erogazione da parte di Aqp Water Academy di corsi e moduli formativi rivolti al personale di Acquedotto Lucano. La finalità dell’Academy - diretta da Pietro Scrimieri, Coordinatore Amministrazione e Servizi Centrali e Direttore Risorse Umane e Organizzazione Aqp - è quella di promuovere la cultura tecnico-professionale sulla gestione del ciclo integrato, trasferendo all’esterno il patrimonio professionale del personale di Aqp con attività formative finalizzate a valorizzare le competenze specialistiche aziendali. Aqp e Al hanno un comune interesse alla valorizzazione delle best practice di settore, alle quali intendono uniformare i comportamenti organizzativi ed operativi e si propongono di sviluppare un’ampia collaborazione per lo sviluppo e la gestione di iniziative formative prevalentemente orientate al contesto del servizio idrico integrato. «Abbiamo sempre creduto - dice Simeone Di Cagno Abbrescia, Presidente di Aqp - nell’importanza e nel valore aggiunto che una sinergia può creare. Se poi tutto questo vede come protagonisti l’Acquedotto Pugliese e quello Lucano che da oggi avranno in Water Academy un denominatore comune, il successo è garantito. Sono veramente felice di poter mettere a disposizione la nostra Water Academy, uno straordinario laboratorio formativo che quotidianamente contribuisce alla crescita professionale di tutte le nostre risorse».

Soddisfatto anche l’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Giandomenico Marchese: «Possiamo contare su una eccellenza che promuove la cultura tecnico-professionale sulla gestione del ciclo idrico integrato. La formazione delle risorse umane rappresenta la leva fondamentale e strategica per lo sviluppo aziendale. Lo scambio di relazioni, conoscenze e know-how tra i due gestori costituisce un importante passo verso la costruzione del sistema acqua e l’innalzamento della competitività attraverso la qualità delle competenze, anche in linea con l’obiettivo di Rete Sud, l’alleanza tra i gestori dei servizi pubblici del Meridione promosso da Utilitalia». «Acquedotto Pugliese e Acquedotto Lucano sono due delle più importanti utilities del Mezzogiorno nel settore del servizio idrico integrato. Entrambe le società - sottolinea Scrimieri - sono fortemente focalizzate sull’attività formativa, ritenendo l’accrescimento delle competenze interne un volano per il perseguimento dei propri obiettivi. In quest’ottica per Aqp Water Academy, nata per custodire, valorizzare e trasmettere il patrimonio professionale del personale di Acquedotto Pugliese, mettere a disposizione di Acquedotto Lucano il proprio know-how è un grande onore. Non solo. Con la firma di questa convenzione l’Aqp Water Academy diventa “maggiorenne” e si pone come un incubatore culturale che va oltre il perimetro aziendale». «L’importanza di acquisire nuovi stimoli - afferma Vito Marsico, Direttore Risorse Umane di Acquedotto Lucano - e progettare nuove esperienze professionali è un obiettivo fondamentale per lo sviluppo del capitale umano che si riverbera sullo sviluppo e sul benessere di una società». Sulla firma del protocollo c’è l’imprimatur anche delle due Regioni, i cui rispettivi assessori, il pugliese Sebastiano Leo e il lucano Francesco Cupparo hanno sottolineato l’importanza dello scambio di esperienze professionali e attività formative nell’ottica di sviluppare sinergie in altri settori strategici.