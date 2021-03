Covid in Italia, 19.749 casi e 376 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, martedì 9 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 19.749 i nuovi casi, contro i 13.902 di ieri, e 376 i morti (ieri erano stati 318), a fronte di 345.336 tamponi effettuati (ieri erano stati 184.684). Il tasso di positività scende al 5,7%, rispetto al 7,5 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 478.883 (+6.350). Il bilancio delle vittime ammonta a 100.479 (+376). I guariti invece sono 2.521.731 (+12.999), per un totale di 3.101.093 casi (+19.749): questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 22.393 (+562) sono ricoverati in ospedale, 2.756 (+56) necessitano di terapia intensiva, mentre 453.734 si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 4.084 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 2.709, dall’Emilia Romagna con 2.429 e dal Piemonte con 2.018 nuovi casi.