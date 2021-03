Il Foggia prova a rialzare la testa: in attacco timidi segnali di luce

FOGGIA - Segnali di ripresa, lampi di risveglio. Timidi, abbozzati, comunque prova della volontà di sterzare, di sgombrare il cielo dalle nubi, archiviare il periodo nero e rimettersi in cammino. Pareggiando allo «Zaccheria» con la Vibonese, il Foggia ha stoppato la serie negativa, fermando a quattro la striscia di sconfitte consecutive. Un punto in più in classifica in attesa di tempi migliori. Un piccolo passo avanti verso il traguardo della permanenza in Serie C, primo step da compiere per poi inseguire la soddisfazione di accedere ai playoff.

C’è un problema, però, che continua a tormentare la banda di Marchionni: il mal di gol. La formazione rossonera non vince e non segna da un mese. Cinque partite consecutive senza andare in rete.

Il 7 febbraio l’ultima gara in cui il Foggia ha infilato la porta avversaria. Trasferta di Potenza, incontro vinto 1-0 grazie ad una rete realizzata all’alba del match da Del Prete, difensore centrale abile a sfruttare, con una «zampata» in area di rigore, un calcio d’angolo. Dopodiché buio pesto. Gavazzi e compagni hanno imboccato un tunnel da cui non riescono a tirarsi fuori. Un digiuno dal gol che ha raggiunto quota 532 minuti. Quattro sconfitte di fila con le big. Bilancio di nove reti al passivo e zero all’attivo. Stop interno con il Catanzaro (0-2), poi la disfatta di Avellino (4-0), la battuta d’arresto casalinga con la capolista Ternana (0-2), infine l’amaro k.o. nel derby di Bari (1-0), nonostante l’opportunità di giocare per oltre un’ora in superiorità numerica. Sconfitte - in particolare quelle con Avellino, Ternana e Bari - caratterizzate da una sterilità offensiva manifestatasi attraverso la gran fatica nel costruire azioni da rete. La partita con la Vibonese, da questo punto di vista, ha segnato un’inversione di tendenza: il Foggia ci ha provato dall’inizio alla fine ad andare in gol. Non ci è riuscito per imprecisione, mancanza di lucidità, anche sfortuna (palo colpito da Curcio, su una punizione dai 25 metri).

Per trovare un blackout sotto rete di questa portata, nella centenaria storia del Foggia, bisogna tornare indietro a quasi 35 anni fa: strano a dirsi al campionato di Serie C1 1986/87, il primo di Zeman alla guida dei rossoneri, il profeta boemo che qualche anno dopo avrebbe incantato l’Italia con la Zemanlandia rossonera, al ritmo di calcio champagne e vendemmiate di gol. Quell’anno, i «Satanelli» chiusero il girone d’andata perdendo 1-0 a Teramo, pareggiando 0-0 in casa col Brindisi e sul campo della Casertana, arrendendosi 0-1, allo «Zaccheria», contro il Livorno e infine collezionando un altro pari a reti bianche, a Benevento. Poi il girone di ritorno si aprì con la vittoria di Sorrento (0-1, a segno