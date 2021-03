Covid in Italia, 22.865 casi e 339 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, giovedì 4 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 22.865 i nuovi casi, contro i 20.884 di ieri, e 339 i morti (ieri erano stati 347) a fronte di 339.635 tamponi eseguiti, con un tasso di positività del 6,7%.

Le persone attualmente positive al Covid sono 446.439 (+9.018). Il bilancio delle vittime ammonta a 98.974 (+339). I guariti invece sono 2.453.706 (+13.488), per un totale di 2.999.119 casi (+22.865): questi i dati completi resi noti. Degli attualmente positivi, 20.157 sono ricoverati in ospedale, 2.475 necessitano di terapia intensiva, mentre 423.807 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 5.174 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 2.780 e dall’Emilia Romagna con 2.545 nuovi casi.