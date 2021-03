Regione, slitta la decisione del Tar sui ricorsi elettorali incrociati

In gioco c’è il rapporto di forza tra maggioranza e opposizione, ma anche la suddivisione interna dei seggi all’interno del centrosinistra. Il Tar ha in mano le decisioni sui tre ricorsi elettorali che stanno tenendo in bilico il Consiglio regionale: c’è chi spera di rientrare e chi di conseguenza rischia di tornare a casa a cinque mesi dalla proclamazione. Per questo, comunque vada, è scontato l’appello al Consiglio di Stato

L’udienza virtuale dei giudici amministrativi di Bari (Terza sezione) è partita dal ricorso di Domenico De Santis (relatore Dibello), quarto e primo dei non eletti nella lista Pd di Bari, per passare poi congiuntamente ai ricorsi di Vito De Palma (Fi) e Antonio Scalera (Puglia Domani). Le questioni su cui si gioca la partita sono più o meno le stesse.

