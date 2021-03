Gruppo Ladisa, ecco «Be Mentor», incubatore di idee unico nel suo genere

Una entrepreneur house, luogo dove le idee e i progetti prenderanno forme concrete: ecco cosa sarà la struttura che prenderà vita nel perimetro di Immolad, società immobiliare del Gruppo Ladisa. Be Mentor sarà un incubatore di idee, che partirà tra pochi giorni, e come Simona Ladisa, Amministratore Delegato del Gruppo Finlad, ha dichiarato ad Affaritaliani.it, «Qui accompagneremo le idee di impresa a tutto tondo, perché i progetti possano diventare realtà e rappresentare spazi di crescita concreta per l’intero territorio di riferimento».

Un acceleratore, lo spazio e le competenze per dare lo sprint giusto alle aziende. L’aspirante imprenditore sarà guidato per stendere e verificare il piano d’affari, ne verificherà la fattibilità finanziaria, senza trascurare la consulenza e gli spazi per la formazione necessaria ed una “Academy” a disposizione.

«Sia un giovane imprenditore - continua Simona Ladisa - sia chi vuole far evolvere il proprio core business troveranno uno spazio con risorse umane e strutturali a disposizione, senza doversi spostare verso le storiche capitali dell’industria e dell’economia. Negli spazi che stanno prendendo forma ci saranno consulenti specifici per ogni necessità imprenditoriale: dall’amministrativo, al finanziario, senza escludere la formazione, la selezione del personale, il confronto con altre realtà del territorio con le quali magari decidere di fare rete, sale riunioni e contesti per il co-working. Quello che spesso serve alle imprese e che in realtà sul territorio ancora non c’è».