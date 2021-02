Intesa, nuova direzione regionale Puglia e Basilicata: la sede sarà a Bari

Intesa Sanpaolo vara una nuova riorganizzazione della divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, creando quattro nuove direzioni regionali per «supportare l’economia reale in una fase complessa e per potenziare ulteriormente l’offerta di servizio in tutte le aree del Paese», spiega il gruppo bancario.

La nuova organizzazione territoriale sarà operativa a partire dal 12 aprile, giorno della fusione per incorporazione di Ubi Banca in Intesa Sanpaolo, secondo le linee già annunciate dal Consigliere Delegato Carlo Messina.

Le direzioni regionali passano da otto a dodici. Tra le principali novità, la nascita di quattro nuove direzioni regionali tra cui quell di Basilicata, Puglia e Molise che sarà localizzata a Bari e sarà diretta da Alberto Pedroli, proveniente da Ubi Banca.

razie ad un processo di integrazione con Ubi, che sta progredendo in maniera spedita ed efficace, la Banca dei Territori avvierà già in questi giorni tutti i passaggi formali ed organizzativi, così da rendere operativo il nuovo assetto della Divisione a partire dal 12 aprile. La nuova configurazione della rete vedrà complessivamente oltre 5.000 tra filiali e punti operativi sull'intero territorio nazionale.

«La visione progettuale della Banca dei Territori trae oggi un nuovo ed importante impulso dall’ascolto e dal servizio verso tutti gli ambiti dell’economia reale, dalle imprese alle famiglie fino alle istituzioni locali». Lo afferma il responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, circa il potenziamento delle direzioni regionali.

«Stiamo realizzando - aggiunge - l’impegno preso dal nostro consigliere delegato Carlo Messina in occasione del lancio dell’Opas con le nuove direzioni regionali che potenzieranno l'efficacia del servizio nel rispetto del Dna della nostra banca, attenta alle specificità dei territori in una dimensione temporale di lungo periodo. Il nostro Gruppo rappresenta un patrimonio di competenze e di strumenti oggi ancora più forte e capace di cogliere e supportare la ripresa economica anche grazie a questa riorganizzazione, improntata ad una maggiore vicinanza e rispetto ad ogni singola area geografica del nostro Paese»