Imprenditori pugliesi: vaccinazioni in sinergia con il piano dello Stato

Il mondo imprenditoriale pugliese si mobilita in linea con la disponibilità annunciata dal presidente di Confindustria Bonomi, affinché nelle fabbriche - se rispondenti ai criteri sanitari previsti - si possano fare le vaccinazioni. L’iniziativa è stata rilanciata dal presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana e ha subito riscontrato le adesioni di aziende del territorio.

Amedeo Borricelli, titolare della Ilpa, spiega come intende contribuire alla campagna nazionale sui vaccini: «Una doverosa premessa: questa disponibilità - dichiara l’imprenditore - è subordinata a tutti i criteri stabiliti dallo Stato. Non ci deve essere una contrapposizione tra iniziativa pubblica e azienda: non c’è una dialettica di conflitto, ma una collaborazione per un programma di massa legato alla messa in sicurezza sanitaria dei cittadini attraverso i vaccini».



«Se i criteri che verranno stabili - precisa Borricelli - saranno compatibili con gli spazi che metto a disposizione, sarò lieto di poter dare una mano per vaccinare i miei 34 dipendenti, avere una azienda immunizzata, e dare una mano alla comunità, svolgendo in pieno il mio compito di imprenditore e cittadino. In questo modo riusciremmo anche a decongestionare le strutture sanitarie pubbliche, con innegabili benefici anche per la fruibilità degli ospedali».

Sulla stessa linea Annabella Cascione, amministratore della Sanigen: «Da imprenditrice, dico alle autorità sanitarie. “Utilizzateci”. Le nostre fabbriche non sono solamente un luogo di lavoro, ma anche produttori di benessere per il territorio e per la comunità». Poi aggiunge: «Vorrei dare un contributo per velocizzare la campagna vaccinale. Prima ci vacciniamo tutti, prima riparte l’economia e prima si ritorna alla normalità. Ecco perché anche la mia azienda, che produce beni di consumo e che è insediata nel territorio barese da oltre 50 anni, si mette a disposizione della comunità locale. Abbiamo oltre 10.000 mq coperti e 3000 mq esterni da utilizzare per ospitare lavoratori, familiari e cittadini del distretto barese».

«Ci vogliamo impegnare - prosegue la Cascione - per lavorare in sinergia con lo Stato e con la Regione Puglia per contrastare la pandemia e per aiutare la comunità barese».

«Seguendo i protocolli di sicurezza del Dipartimento della Salute della Regione Puglia nonché il ranking di priorità pensato dal governo italiano, offriamo i nostri spazi, ad oggi utilizzati solo al fine produttivo, anche per una eventuale installazione di vere e proprie “tendopoli anti virus “», conclude la manager Sanigen.