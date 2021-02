Coronavirus, in Basilicata 83 nuovi casi e una nuova vittima

Sono 83 i nuovi positivi in Basilicata sui 1.058 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, che hanno fatto registrare un’altra vittima del covid: sono alcuni dei dati contenuti nel bollettino della task force regionale.

Dei nuovi positivi, solo 79 sono residenti in Basilicata, dove in un giorno sono guarite 54 persone (in totale, sono 10.368 coloro che hanno superato la malattia dall’inizio dell’emergenza). Il numero delle persone vittime del coronavirus ha raggiunto quota 343. I lucani «attualmente positivi» sono 3.238, dei quali 3.159 sono in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 79: sette (quattro a Potenza e tre a Matera) sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza, in Basilicata sono stati analizzati 224.230 tamponi, 207.560 dei quali sono risultati negativi.