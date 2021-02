Coronavirus, in Puglia 345 nuovi casi su 2971 test (11,6%). Altri 22 decessi, boom di guariti, +1513. Allarme variante inglese a Santeramo

Sono 345 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 2.971 test registrati nelle ultime 24 ore, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 22 decessi: 1 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Il tasso di positività sale ed è del 11,6%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 115 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (95), Brindisi (30), Lecce (43), Bat (6), Taranto (53). A questi vanno sommati 1 caso di residente fuori regione e 2 caso di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri la situazione è calata leggermente nelle ultime 24 ore: si passa da 1520 a 1504 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dagli 89.903 di ieri si passa ai 91.416 di oggi (+1513). Scendono ancora i casi attualmente positivi, 40.464, in calo rispetto ai 41.654 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.438.375 test.

ALLARME VARIANTE INGLESE - «Nelle ultime ore ho appreso da fonti accreditate che Santeramo è uno dei 16 comuni nel quale è stata accertata la presenza della variante inglese: 5 sono i casi acclarati scientificamente nel nostro territorio. Questa variante è più pericolosa in quanto il livello di trasmissibilità è maggiore, per tutte le fasce d’età, compresi i bambini». Lo spiega il sindaco Fabrizio Baldassarre, motivando la nuova ordinanza di chiusura di tutte le scuole di Santeramo in Colle, compresi asili e istituti paritari. «Come comunità - dice Baldassarre - affrontiamo forse il momento più difficile dall’inizio della pandemia e, pertanto, ognuno di noi è chiamato alla responsabilità e a proteggere i nostri cari, i nostri figli e i nostri nonni». "Il quadro epidemiologico nel nostro territorio comunale è in rapida evoluzione, è salito a 244 il numero degli attualmente positivi» aggiunge il sindaco, ricordando che in soli dieci giorni si è avuto un incremento di 144 nuovi contagiati.