Governo, Emiliano a Conte: «Grande uomo di Stato. Orgoglio pugliese» E augura buon lavoro a Draghi

BARI - «Lo stile, la signorilità e la statura da uomo di Stato di Giuseppe Conte non devono offuscare la gravità e l’importanza della vicenda che lo ha costretto alle dimissioni. L’applauso affettuoso di tutto il personale di Palazzo Chigi descrive la misura del prestigio e del rispetto che quest’uomo si è guadagnato grazie alla sua competenza e alla sua passione civile": lo scrive su facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. «Da pugliese - prosegue - sono orgoglioso di lui, della sua non appartenenza a niente e a nessuno che non fosse il popolo italiano. Mi associo all’augurio di buon lavoro che ha rivolto al nuovo premier Draghi ed ai suoi ministri».

«Comincia una nuova era politica. Ne vedremo delle belle. Perché essere alleati, nel governo più importante della storia repubblicana recente, di Lega Nord e Forza Italia, per la coalizione composta da Partito Democratico, Liberi ed Uguali e Movimento Cinque Stelle è un esperimento che richiederà grande fortuna e abilità politica. E tutti noi faremo il possibile perché Draghi riesca nel suo compito. Così si serve lo Stato, così si amano le persone attraverso la politica». Lo scrive su facebook il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, augurando «buona lavoro» al nuovo premier Draghi.