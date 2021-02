«Al via un percorso nuovo», parla il senatore barlettano Damiani

«Dopo il disastro dell’ultimo governo Conte, con grandi responsabilità del centrosinistra, adesso avremo un governo ingrato di traghettare l’Italia fuori dall’emergenza sanitaria ed economica»: Dario Damiani, senatore barlettano, esponente di Forza Italia, è tra i più convinti sostenitori dell’esecutivo istituzionale di Mario Draghi, caldeggiato dal presidente Sergio Mattarella.

Senatore, sta per nascere un nuovo governo, con una maggioranza larga e trasversale. Con che auspici?

«Il precedente governo non aveva dato le giuste risposte alla pandemia e sul piano economico registrava gravi ritardi. Il capo dello Stato Mattarella ha rivolto un appello accorato alle forze politiche per superare le divisioni e Noi di Forza Italia con Silvio Berlusconi l’abbiamo raccolto convintamente».

Quale la nuova prospettiva?

“Forza Italia rappresenta i moderati e interpreta le istanze del mondo produttivo e dei professionisti: crediamo in un percorso nuovo con il presidente Draghi. Da presidente della Bce ha aiutato l’Italia e ha salvato la coesione europea. Noi ci mettiamo a disposizione per l’attuazione del suo programma per l’Italia».

Il primo impegno è sul Recovery?

«Ora è stato firmato il regolamento sul Recovery Fund a Bruxelles. Entro aprile dobbiamo presentare i progetti. Da segretario della Commissione Bilancio ho registrato le critiche delle categorie al lavoro lacunoso presentato dall’esecutivo Conte».

Ora un cambio di passo…

«L’Europa per la prima volta predispone risorse per rimettere in marcia le economie continentali, fondate sul debito comune: una occasione per trasformare questi fondi in un piano di ricostruzione di ripartenza economica e sociale».

Cosa cambia rispetto ai progetti del Recovery immaginati dall’esecutivo Conte?

«Siamo in una nuova stagione. La sintetizzo in una battuta».

Prego.

«Più investimenti e meno sussidi».

Allora vuole già polemizzare con gli alleati pentastellati…

«Noi siamo per il bene dell’Italia produttiva».

Che ruolo ha avuto Berlusconi in questa fase storica e nel centrodestra?

«Nell’area politica di centrodestra è stato determinante. Tutta la coalizione, su intuizione del Cavaliere, a dicembre ha votato lo scostamento di bilancio, bloccando le cartelle esattoriali e rinviando alcune tasse».



E’ il riferimento italiano del Ppe…

«E aggiungo che rappresenta la garanzia dell’interlocuzione del centrodestra con l’Europa. E’ il padre fondatore del fronte conservatore e liberale, che continuerà a guidare per ottenere importanti risultati per gli italiani».

La svolta europeista della Lega la sorprende?

«E’ un passaggio importante, che rafforza il centrodestra, e riconosce una Europa diversa e più attenta all’Italia».

Cosa possono attendersi i pugliesi dal Recovery?

«Come Forza Italia Puglia stiamo studiando le schede prodotte dalla Regione Puglia. L’assessore Piemontese ha parlato ancora in maniera vaga dei progetti possibili. Noi siamo per investimenti infrastrutturali come alta velocità/alta capacità, risorse per i porti, infrastrutture digitali e logistiche. Faremo proposte anche per il tavolo regionale, con la giunta Emiliano. Senza dimenticare che ci vogliono risorse per le strade e le autostrade pugliesi».

C’è una questione giovanile a cui dare risposte?

«Un rilancio economico del territorio può alimentare anche opportunità di lavoro qualificato per le nuove generazioni, interrompendo una dolorosa emigrazione».

La decarbonizzazione dell’Ilva?

«Va valutata, per Fi l’acciaio resta essenziale e prioritario per la Puglia e per l’Italia, fermo restando il risanamento ambientale dell’area ionica».

Una dei filoni d’azione del governo Draghi sarà la lotta alla pandemia.

«Da un mese noi forzisti giriamo con due manuali: il Recovery con le nostre proposte e il piano vaccini. Bisogna vaccinare quanti più italiani, nel più breve tempo possibile, per rimettere in moto socialità e attività economiche che lamentano perdite di fatturato. Molti industriali del mio territorio, del Tac, mi descrivono bilanci ridotti all’osso, con diminuzioni del fatturato del 60%. Non bisogna perdere altro tempo…».

La gestione pandemica in Puglia?

«Le farmacie raccolgono finalmente le prenotazioni insieme ai Cup, ma il portale della Regione Puglia è funzionante a singhiozzo. Emiliano e Lopalco cosa hanno fatto in questi mesi? Abbiamo già chiesto, con una interrogazione parlamentare, il commissariamento della Sanità pugliese e ora aggiungiamo la richiesta di dimissioni dell’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. Non è assessore alla Sanità “solo” da ottobre, ma da oltre un anno, dal momento in cui prese la guida della task force anti covid. La Puglia non è stata protetta, ha comunicato dati incerti e ora anche su questo ci vorrebbe una indagine. I danni di Lopalco non si fermano alla Salute ma anche al mondo economico che risente delle restrizioni. Non a caso tante categorie ora annunciano azioni legali contro la Regione».