Brindisi - Trieste 93-81: l'Happy Casa si qualifica alla semifinale di Coppa Italia

BRINDISI - Ha molto d’azzurro la qualificazione della Happy Casa Brindisi alla semifinale di Coppa Italia. Gaspardo (17), Udom (12 e 9 rimbalzi) e Visconti (12 con 3/3 da tre) sono decisivi nel successo della squadra di coach Vitucci sulla Allianz Trieste (93-83) capace di per il terzo anno consecutivo di superare il primo turno delle Final Eight. La difesa di Trieste fatica a contenere l’attacco di Brindisi che tira con il 53% da tre e manda ben 6 giocatori in doppia cifra, grazie alla sapiente regia di Thompson (9 assist).

«E' una grandissima vittoria - spiega a caldo coach Vitucci -, Trieste è molto preparata e organizzato. Abbiamo fatto molto bene in attacco nonostante l’assenza di Harrison e lo scarso utilizzo di Willis». Per Trieste non basta la prova a cinque stelle di Doyle (16 punti e 10 assist).