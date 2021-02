Puglia, vaccini: il sito della Regione funziona, assedio alle farmacie

Il sito della Regione Puglia per prenotare il vaccino anti Covid ora funziona: dopo la falsa partenza di ieri, giorno di apertura del sistema (raggiungibile a questo link dalle 14 dell'11 febbraio), oggi la piattaforma funziona regolarmente, e in alcune zone si registrano code fuori dalle farmacie, prese d'assalto. Si segnala qualche disagio ai Cup per il sovraccarico di richieste, ma è possibile prenotare la vaccinazione per gli ultra 80enni.

(foto Luca Turi)

Dopo le criticità riscontrate ieri, quindi, la situazione sembra essersi regolarizzata. Chi appartiene alla fascia degli over-80 può recarsi di persona per prenotarsi, portando con sé il codice fiscale, oppure delegare qualcun altro. Nelle scorse ore c'era ancora qualche incertezza, con alcuni farmacisti presi alla sprovvista quando gli utenti hanno chiesto loro la possibilità di accedere al servizio prenotando il vaccino con assistenza domiciliare. Altri invece, soprattutto nel centro di Bari, si sono fatti trovare pronti, cercando di favorire il più possibile il grande afflusso di clienti con il FarmaCup. Va ricordato anche che nonostante i disagi e i problemi tecnici, nella prima giornata di attivazione del servizio c'è stato un boom di richieste per i vaccini, oltre 22.300, corrispondenti al 10% circa della popolazione target totale. Un numero considerevole, anche se ci sarà tempo anche nelle prossime settimane per avere la propria dose.