Coronavirus, in Basilicata 107 nuovi casi e un decesso

In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.136 tamponi molecolari: 107 sono risultati positivi al coronavirus, ma solo 104 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso, con il totale delle vittime lucane salito a 333. Sono 85 le persone ricoverate negli ospedali, delle quali però solo tre in terapia intensiva, una al San Carlo di Potenza e due al Madonna delle Grazie di Matera.

A seguito «di verifica e riallineamento tra le piattaforme della Regione Basilicata e dell’Istituto superiore di Sanità, sono state registrate - è scritto nel comunicato - ulteriori 74 guarigioni relative al periodo antecedente, in precedenza non conteggiate» e di conseguenza, con le otto registrate nelle ultime 24 ore, il numero dei lucani attualmente positivi è di 3.069 (2.984 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 9.999.

Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 218.064 tamponi molecolari, 201.963 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 133.854 persone.