Coronavirus, in Basilicata 95 nuovi positivi nel weekend su 1271 tamponi. 6 morti

In Basilicata nel weekend sono stati registrati 95 nuovi positivi al Coronavirus. Lo rende noto la task force regionale. Nelle giornate di sabato e domenica sono stati analizzati 1271 tamponi. Sono 3 le persone decedute il 6 febbraio (1 residente ad Avigliano, 1 a Potenza e 1 a Vietri di Potenza) e 3 quelle decedute il 7 febbraio (1 residente a Castelmezzano, 1 a Lavello e 1 a Potenza).

Le positività sono così distribuite: 1 persona residente in Calabria in isolamento a Trecchina, 1 persona residente e in isolamento nel Lazio, 1 persona residente e in isolamento in Puglia, 1 persona residente e in isolamento in Calabria, 3 persone residenti ad Abriola, 1 ad Accettura, 4 ad Acerenza, 1 ad Albano di Lucania (in isolamento a Potenza), 1 ad Atella, 4 ad Avigliano (di cui 2 in isolamento a Potenza), 1 a Banzi, 1 a Bella, 4 a Castelluccio Inferiore, 1 a Filiano, 1 a Irsina, 2 a Latronico, 4 a Lavello, 4 a Matera, 9 a Melfi, 1 a Montescaglioso, 1 a Muro Lucano, 1 a Nova Siri, 1 a Paterno, 1 a Pietrapertosa, 9 a Policoro (di 1 in isolamento a Scanzano Jonico), 12 a Potenza, 1 a Rapone, 5 a Rotondella, 1 a Ruoti, 1 a San Chirico Nuovo, 5 a Sant’Arcangelo, 3 a Scanzano Jonico, 1 a Spinoso, 1 a Stigliano, 1 a Terranova di Pollino (in isolamento a Potenza), 1 a Trecchina, 1 a Tricarico, 3 a Venosa.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 3.048 di cui 2.965 in isolamento domiciliare. Sono 9.917 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 332 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 83: a Potenza 31 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 29 in Pneumologia e 6 in Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo; a Matera 10 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 6 in Pneumologia e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 216.928 tamponi molecolari, di cui 200.934 sono risultati negativi, e sono state testate 133.264 persone.