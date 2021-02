Covid in Italia, ancora in salita il numero dei nuovi contagi (+13.659) e 421 morti: superate le 90mila vittime

Ancora in salita i numeri del Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 13.659 i test positivi registrati in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Ieri il numero dei positivi era stato di 13.189. Le vittime sono 421 (ieri erano state 476) e, dunque, è stata superata la soglia delle 90 mila vittime ufficiali per il Covid-19. Il totale è arrivato a 90.241.

270.142 sono stati i test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. Il tasso di positività è del 5,1%.

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.151, in aumento di 6 unità rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 147. I ricoverati con sintomi sono invece 19.743, quindi 328 in meno di ieri.

La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia, seguita da Campania ed Emilia Romagna.