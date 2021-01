Coronavirus, in Puglia 871 casi su 9690 test, tasso positività sotto il 10%. In Puglia oltre 100mila vaccinati

Sono 871 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 9690 test registrati nelle ultime 24 ore. È quanto riportato dai dati diffusi dalla Regione nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 29 decessi: 14 in provincia di Bari, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Taranto.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 342 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (45), Brindisi (53), Lecce (111), Bat (62), Taranto (251). A questi vanno sommati 5 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri la situazione è calata leggermente nelle ultime 24 ore: si passa da 1569 a 1552 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 65.539 di ieri si passa ai 66.502 di oggi. Scendono leggermente i casi attualmente positivi, 52.157, in calo rispetto ai 52.278 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.304.490 test.

IN PUGLIA OLTRE 100MILA VACCINATI - In Puglia è stata superata la quota dei 100mila vaccini anti Covid somministrati, per la precisione sono 100.409. L’83,5% delle dosi complessive a disposizione (120.235) sono state già usate, la prossima settimana, tra lunedì e martedì, dovrebbe arrivare un’altra consegna da parte di Pfizer, circa 30mila dosi. Sono 7.191 gli anziani vaccinati, la fascia d’età con il maggior numero di persone immunizzate è quella tra 50 e 59 anni, con 27.079 vaccinati. Sono 57.663 le donne vaccinate, 42.746 gli uomini.