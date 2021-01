L’Inps: le aziende lucane pronte a superare la crisi

In attesa che dal gorgo della crisi di governo riemergano il Decreto Ristori da 32 miliardi, il prolungamento della cassa integrazione, i ristori fiscali per 10 miliardi e la proroga del blocco dei licenziamenti, gli «ingranaggi» dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) vanno a pieno regime con tutti i provvedimenti già in campo. Lo sa bene Roberto Bafundi, 56 anni, che dallo scorso settembre è direttore dell'Inps di Basilicata («Sono dirigente generale da quando avevo 40 anni e questo è il mio decimo incarico», spiega), ma che, dal 16 dicembre 2019 e fino al 1° gennaio scorso, è stato anche direttore centrale della Pianificazione e controllo di gestione dell’Istituto, cioè si è occupato in prima persona di buona parte della pianificazione del reddito di cittadinanza (sussidio istituito con il Decreto Legge n°4 del 28 gennaio 2019) e di tutta la sfera Covid di competenza.

«Penso che i provvedimenti più importanti fatti con la Legge di Stabilità – afferma il salernitano - sono le decontribuzioni. E ora stiamo lavorando in sinergia con i rappresentanti di Confindustria sul territorio, con le Associazioni dei consumatori e con le organizzazioni sindacali, perché ci sono tante agevolazioni e queste possono portare a tante assunzioni nuove. Il costo del lavoro, da parte contributiva, presenta una riduzione molto forte. Quindi stiamo facendo degli incontri in questi giorni. La prossima settimana vedrò il presidente degli industriali in Basilicata (il potentino Francesco Somma; ndr) per illustrare queste misure. C’è da dire che loro sono informatissimi, hanno i consulenti, però noi lavoriamo costantemente per dare le informazioni a tutti gli attori, inclusi consulenti e commercialisti, istituti di patronato. Tutto ciò che può essere utile per fare divulgazione delle norme che possono dare agevolazioni».



Per esempio?

«Secondo me è importante per i territori che, una volta che ci sono state disposizioni normative e/o circolari applicative o messaggi dell’amministrazione, immediatamente tutti gli attori facciano rete, perché vengano attuate. Tante volte si scaricano le responsabilità sul Legislatore e, invece, spesso è chi le deve attuare che non mette in campo tutte le azioni. Una delle cose fondamentali è la rete tra le amministrazioni. Inps, Regioni, Anci, le diramazioni territoriali dell’amministrazione dello Stato, facendo rete possono portare servizi al cittadino. Parlo di servizi personalizzati rispetto alla specificità dei territori, perché si pensa spesso all’amministrazione come un corpo identico da Treviso a Siracusa. Invece il servizio che bisogna rendere in Basilicata è diverso da quello che viene richiesto da un’area metropolitana ed è strategico il ruolo dell’Inps, anche in un territorio che ha conformazione geografica molto difficile, dove raggiungere i cittadini nelle aree interne è più complesso. Anche perché qui ci sono realtà industriali molto importanti. Penso al petrolio, alla Fiat, ai mobilifici, alle aziende agricole del Materano, alla Ferrero, solo per citarne alcune. La specificità del servizio dell’Istituto è quella di essere presente lì dove c’è la richiesta di servizio. E, quindi, portare sempre più decentramento e cercare anche di avvicinare, entrare nelle aziende e anche fare consulenza personalizzata ai lavoratori. Un’amministrazione che esce dalle proprie mura e si presenta avvicinandosi ai lavoratori, alle aziende e ai cittadini nei territori, questa è l’idea che ho io. Mantenere tutti i presidi in cui siamo presenti e anche immaginare momenti, quando si potrà, di consulenza sulle materie pensionistiche e previdenziali all’interno delle aziende, esperienze che ho fatto già in Abruzzo (lì Bafundi è stato direttore regionale nel 2014-2017; ndr)».



Il suo è stato un ritorno in Basilicata, giacché è stato direttore dell’Inpdap di Basilicata, prima che l’istituto di previdenza confluisse nell’Inps. Oggi, dai vostri dati emerge che, su circa 550mila lucani, 20.110 percepiscono il reddito di cittadinanza. Di che percentuale si tratta? È in linea col dato nazionale?

«Da quando è stata varata la misura al 31 dicembre 2020, in Basilicata sono state accolte 14.610 domande. Ne sono state revocate o sono decadute 2.513 e hanno terminato, cioè hanno usufruito di tutte e 18 le mensilità, 1.530. Per un totale di persone beneficiarie all’interno dei singoli nuclei familiari di 21.877. Il dato è, in percentuale, in linea con quello nazionale».

Si fa un gran parlare dei cosiddetti «furbetti» del reddito di cittadinanza. Anche in Basilicata, così come fece quando dirigeva l’area di Napoli, pensa di attivare una task force Inps, ispettorato del lavoro e apposito nucleo dei carabinieri?

«Per il momento no, perché le segnalazioni pervenute anche dalle Procure per richieste di revoche sono in numero limitato. Ma nel 2021 faremo controlli mirati, perché è una prestazione data sulla base delle autocertificazioni. A valle di questi controlli, verificheremo se esistono prestazioni da revocare e in che percentuale. Certamente, ad oggi, i provvedimenti che abbiamo dovuto adottare sono limitati, in percentuale».

Ci sono pochi lucani «furbetti»?

«Al momento sì, ma anche in questo caso è importante il dialogo con le amministrazioni e, in particolar modo, con le banche dati delle amministrazioni, per le prestazioni sociali dei Comuni, ed è fondamentale il coinvolgimento anche del Terzo settore, per intercettare le situazioni di bisogno, un po’ come era col reddito di inclusione. Così come è importante il dialogo col ministero della Giustizia e anche con quello dei Trasporti, in questo ultimo caso perché c’è una verifica sulle auto di proprietà. Diciamo che i controlli sono molto agevoli là dove si ha la possibilità di verificare, in tempo reale, tutte le autocertificazioni che danno il valore Isee, ai fini del reddito».

«Per il reddito di cittadinanza – continua - è importante anche coinvolgere i Comuni, per sapere quanti Puk hanno attivato, e l’Anpal, per sapere quante persone sono state chiamate al lavoro. Noi guardiamo il lato erogazione, quindi contrastiamo l’indigenza, ma essendo una misura che prevede anche la parte dell’inclusione lavorativa, questa pure va verificata con i successivi attori, per sapere se le persone sono state chiamate anche per percorsi di formazione. Questo, poi, sarebbe interessante svilupparlo con Anpal e Comuni».

Parliamo di pensionamento volontario. I dati di «quota cento» mostrano un decremento importante in Basilicata. Come mai? Di solito, quando c’è incertezza sul fronte lavoro…

«Me lo chiedevo anche io. Forse bisognerebbe andare a vedere anche il teorico decremento, dal punto di vista economico, del collocamento anticipato in pensione. Ma ci sarebbe bisogno di un approfondimento».

Il dato delle cessazioni mostra, invece, un arretramento di quelle definitive.

«Le cessazioni provvisorie sono delle sospensioni di attività di aziende che noi definiamo “silenti”, rispetto alle quali verifichiamo, per un certo periodo, che non sono state rilevate attività e denunce contributive».

Sono considerate sospese?

«Sì, esatto».

Queste hanno avuto un aumento ragguardevole.

«Sì, rispetto al 2019 c’è un incremento molto marcato».

Ma è un dato che potrebbe cambiare, regredire?

«Ci auguriamo che possa cambiare, migliorare. Per quanto mi riguarda, ci leggo una voglia di ripresa. Mi pare chiaro che il segnale è quello di non voler gettare la spugna e di credere che sia solo una fase temporanea. Se guardiamo alle cessazioni provvisorie su Potenza sono 2.348 e 148 le definitive, è importante che il dato non si ribalti, che le provvisorie non diventino definitive e che si riparta».

Quindi può interpretarsi così il calo delle cessazioni definitive?

«Sì è questo che mi fa ben sperare. Perché c’è il segnale che le aziende, per quanto riguarda soprattutto artigiani e commercianti, finita la pandemia, possano avere una attività di ripresa, anche grazie agli aiuti di Stato».

Stesso discorso per le cessazioni in agricoltura?

«Il dato 2020 è circa la metà di quello del 2019. Sì, il discorso è identico».

Sembra che la Basilicata stia a guardare, incrociando le dita, che presto il peggio sia passato…

«Esattamente. Cittadini e aziende ci stanno dando un grande segnale ed è responsabilità di tutta la PA di poter organizzare questa speranza. Io dico spesso che l’importante è non essere mai di ostacolo, visto che non sempre possiamo essere di aiuto».

Nel dettaglio delle prestazioni Covid, alla luce della sua esperienza, qual è il dato che più salta agli occhi?

«Quest’anno abbiamo avuto tutte e tre le prestazioni, sia cassa in deroga, sia cassa ordinaria sia fondi di integrazione salariale, che hanno avuto numeri esponenziali nettamente maggiori. È un anno imparagonabile con qualunque altro. In una prima fase, soprattutto la cassa in deroga ha vista il coinvolgimento della Regione e dell’Istituto e le due amministrazioni, precedentemente al mio arrivo, hanno lavorato molto bene. La misura ha avuto poi la modifica dell’erogazione diretta, da parte nostra, anche con la possibilità dell’anticipazione del 40% da parte dell’Inps e ciò ha portato a una accelerazione. Sono numeri elevatissimi. Per la cassa ordinaria sono 10.488 le autorizzazioni accolte; per la cassa in deroga sono 13.812 e per i fondi di integrazione salariale sono 3.010. Per un totale di 53.757 beneficiari, in linea col dato nazionale di circa 6 milioni e mezzo».