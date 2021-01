Coronavirus, in Basilicata 48 nuovi positivi su 1022 tamponi. Tre decessi

In Basilicata oggi sono stati registrati 48 nuovi positivi al Coronavirus. Lo rende noto la task force regionale. Nella giornata di ieri sono stati analizzati 1022 tamponi. Decedute tre persone, 2 residenti a Potenza, 1 residente a Trivigno (domiciliata a Potenza). Nella stessa giornata guarite 132 persone, (di cui 131 residenti in Basilicata).

Le positività sono così distribuite: 4 persone residenti ad Avigliano, 1 a Corleto Perticara, 1 a Ferrandina, 1 a Filiano, 1 a Lauria, 5 a Lavello,1 a Marsico Nuovo, 1 a Matera, 4 a Montescaglioso, 1 a Palazzo San Gervasio, 2 a Paterno, 1 a Picerno, 1 a Pietragalla, 2 a Pignola, 1 a Pisticci in isolamento a Potenza, 12 a Potenza, 2 a Rapolla, 1 a San Fele in isolamento a Potenza, 1 a Venosa, 1 residente in Sicilia in isolamento a Rotonda, 1 residente in Toscana in isolamento a Montescaglioso, 3 residenti in Puglia e lì in isolamento.

La task force comunica che a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state registrate ulteriori n. 701 guarigioni relative al periodo antecedente, in precedenza non conteggiate, per complessive n. 833 guarigioni. I dati aggregati, esposti nella parte finale del bollettino tengono conto di tale riallineamento.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.927 di cui 5.852 in isolamento domiciliare. Sono 6.501 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 313 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 75: a Potenza 29 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 22 in Pneumologia, 7 in Medicina d’urgenza e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 8 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia e 1 in Terapia Intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 208.443 tamponi, di cui 193.044 risultati negativi, e sono state testate 128.896 persone.