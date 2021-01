Coronavirus Italia, 15.204 nuovi casi e 467 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 27 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 15.204 i nuovi casi, contro i 10.593 di ieri, e 467 i morti (ieri erano stati 541), a fronte di 293.770 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 257.034). Il tasso di positività risale al 5,1 per cento contro il 4,1% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 477.969 (-4.448). Il bilancio delle vittime ammonta a 86.889 (+467) decessi. I guariti invece sono 1.936.289 (+19.172), per un totale di 2.501.147 casi (+15.204): questi i dati completi.

Degli attualmente positivi, 21.161 (-194) sono ricoverati in ospedale, 2.352 (-20) necessitano di terapia intensiva, mentre 454.456 si trovano in isolamento domiciliare. Tornano a salire i nuovi casi (15.204 contro i 10.593 di ieri) a fronte anche di un consistente aumento del numero dei tamponi effettuati (293.770 contro i 257.034 di ieri). Diminuisce il numero dei morti (457 contro i 541 di ieri), mentre continua il decremento sia dei ricoveri ordinari (-194, ieri il dato era di -69), che delle terapie intensive (-20 contro i -49 di ieri). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è il Veneto con 2.385 nuovi contagi, seguita dalla Lombardia con 2.293, dal Lazio con 1.338, dalla Puglia con 1.233 e dalla Campania con 1.178 nuovi casi.