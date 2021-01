Coronavirus, in Puglia 401 casi su 3949 test (10,1%). 32 decessi in un giorno. In corso consegna 27mila dosi vaccino

Sono 401 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 3949 test registrati nelle ultime 24 ore. È quanto riportato dai dati diffusi dalla Regione nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, ben 32 decessi: 16 in provincia di Bari, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è al 10,1%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 130 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (135), Brindisi (21), Lecce (64), Bat (21), Taranto (30). A questi vanno sommati 1 caso di residente fuori regione e uno di residenza non nota riclassificato e riattribuito.

Sul fronte ricoveri la situazione è calata leggermente nelle ultime 24 ore: si passa da 1555 a 1549 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 58.040 di ieri si passa ai 59.097 di oggi (+1057). Scendono leggermente i casi attualmente positivi, 54.382, in calo rispetto ai 55.070 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati1.253.021 test.

IN CORSO CONSEGNA 27MILA DOSI PFIZER - In Puglia è in corso la consegna delle dosi del vaccino anti Covid da parte di Pfizer: sono 27mila le dosi che l’azienda farmaceutica sta distribuendo attraverso i corrieri Dhl nelle 11 farmacie Hub regionali. Lo conferma l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. «Secondo il calendario - spiega - abbiamo ricevuto le dosi previste». Da febbraio, stando a quanto comunicato da Pfizer, non dovrebbero esserci più interruzioni nelle consegne.