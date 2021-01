Coronavirus, in Basilicata nel weekend 124 nuovi casi su 1110 tamponi. 7 decessi

In Basilicata nel weekend appena trascorso sono stati registrati 124 nuovi positivi al Coronavirus. Lo rende noto la task force regionale. Nella giornata di ieri sono stati analizzati 1110 tamponi. Decedute 7 persone: 1 di Lauria, 4 di Potenza, 1 di Vietri di Potenza, 1 di Sant’Angelo Le Fratte

Le positività sono così distribuite: 1 residente in Campania e lì in isolamento, Campania, 4 residenti in Puglia e lì in isolamento, 2 di Stato estero in isolamento a Matera, un residente in Toscana ed in isolamento a Matera, 1 di Abriola in isolamento a Potenza, 1 di Atella, 3 di Acerenza, 5 di Avigliano, 1 di Balvano, 2 di Brienza, 1 di Cancellara in isolamento a Brienza, 1 di Castelluccio Inferiore, 1 di Forenza, 1 di Grassano, 1 di Irsina, 3 di Latronico, 11 di Lauria, 4 di Lavello, 2 di Maratea, 2 di Marsicovetere di cui 1 in isolamento a Brienza, 40 di Matera, 6 di Melfi, 1 di Montescaglioso, 1 di Montalbano Jonico, 1 di Palazzo San Gervasio, 1 di Paterno in isolamento a Brienza, 1 di Pescopagano in isolamento ad Acerenza, 1 di Pietragalla, 3 di Policoro, 6 di Potenza, 1 di Rapolla, 1 di Roccanova, 1 di Sant’Angelo Le Fratte, 2 di Satriano di Lucania, 1 di Scanzano Jonico, 2 di Tito, 1 di Tramutola, 3 di Venosa, 3 di Viggiano di cui 1 in isolamento a Potenza.

Nelle stesse giornate sono guarite 110 persone (di cui 107 residenti in Basilicata): 7 di Avigliano, 11 di Brienza di cui 1 in isolamento a Roma, 3 di Corleto Perticara, 6 di Genzano, 2 di Irsina di cui 1 in isolamento a Gravina, 1 di Lauria, 19 di Lavello, 1 di Maratea, 10 di Matera, 1 di Melfi, 1 di Montemilone in isolamento a Stigliano, 1 di Nova Siri, 4 di Palazzo San Gervasio, 2 di Potenza, 5 di Sant’Angelo Le Fratte, 2 di Ripacandida, 15 di Stigliano, 1 di Sant’Arcangelo in isolamento a Corleto Perticara, 1 di Spinoso, 1 di Vaglio Basilicata, 13 di Venosa, 1 residente nel Lazio in isolamento a Corleto Perticara, 1 residente in Lombardia in isolamento a Corleto Perticara, un residente in Campania e lì in isolamento.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.711 di cui 6.619 in isolamento domiciliare. Sono 5.509 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 307 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 92: a Potenza 32 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 30 in Pneumologia, 12 in Medicina d’urgenza e 5 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 6 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 6 in Pneumologia e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.