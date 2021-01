I contiani di Puglia? Pronti alle urne

Le elezioni? Sono una delle ipotesi sui tavoli delle trattative post crisi di governo, e in Puglia c’è chi segue le manovre romane pronto a scendere in campo con un movimento centrista che si riconosca nel premier Giuseppe Conte. Se come scrive Marco Follini sull’Espresso in merito al progetto contiano «è il generale che genera le sue truppe», nella regione i soldati e i carri armati sono già pronti per la pugna. Per Alessandra Ghisleri un partito ipotetico legato alla figura dell’avvocato di Volturara Appula è già quotato al 10%.

«Noi siamo pronti per essere presenti alle elezioni politiche. Come? Ci presenteremmo con un soggetto politico di centro, accanto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al governatore Michele Emiliano, in linea con il lavoro nazionale fatto da Bruno Tabacci e Angelo Sanza. L’obiettivo? raggiungere due cifre»: Gianni Stea, assessore regionale e leader della lista «Popolari con Emiliano», ipotizza già un ruolo centrale per un movimento moderato e centrista. E aggiunge: «Ma Conte deve però fare presto, perché il rischio è che sia consumato modello cerino: con un partito autonomo diverrebbe più forte e con una prospettiva determinante».

Stea viene da Puglia popolare, ed è stato poi ideatore della lista «Popolari con Emiliano», mentre a livello nazionale afferisce al Centro democratico: «Il nostro contenitore regionale spero si possa trasformare in un grande partito moderato e centrista, composto dagli emilianisti ai moderati che si riconoscono in Tabacci, passando per Mastella ed anche ex grillini. Potrebbe avere anche consensi e personale politico proveniente dal Pd», aggiunge. «L’Udc in Puglia? Non esiste. Il tesoriere nazionale dello Scudo crociato Totò Ruggeri farà un percorso comune con me e Massimo Cassano sulla linea tracciata da Emiliano e a sostegno del premier Conte», argomenta ancora. «Il partito di Conte potrebbe essere la sorpresa elettorale. Noi - conclude Stea - non abbiamo paura delle urne. Abbiamo ancora i motori caldi e possiamo valere anche il 12-13% in Puglia».

Nell’area dell’eventuale partito contiano (il premier non ha mai confermato finora di volersene assumere la paternità), si muove anche il partito Maie-Italia 23, in Puglia rappresentato da Antonio Tasso, capogruppo alla Camera, oltre che vicepresidente del gruppo Misto. «La sigla Maie-Italia 23 esiste al Senato, la prossima settimana anche alla Camera, con ingressi anche di pugliesi. Il nostro movimento nasce per gli italiani all’estero ma ormai fa politica nazionale», spiega il deputato eletto nel M5S e poi espulso. «Ho anche un mio soggetto politico fondato a Manfredonia, l’associazione “Agiamo” che al momento opportuno diventerà un soggetto politico alle amministrative. Il nostro riferimento è il presidente Conte, lo supporteremo qualora si proseguisse con un Conte ter e in caso di elezioni anticipate ci spenderemmo per la strutturazione di un partito che abbia come riferimento il premier, nell’eventualità scenda in campo, come noi speriamo», chiarisce Tasso. La conclusione: «Una sinergia con Tabacci? Facciamo due percorsi paralleli, che potrebbero arrivare ad un punto di collaborazione. Ciampolillo in Italia 23? Dovrebbe chiederlo ai nostri rappresentati al Senato…»