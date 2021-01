Covid Italia, 13.633 nuovi casi e 472 morti. 7 regioni superano i mille contagi: c'è anche la Puglia

Secondo il bollettino di oggi, venerdì 22 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.633 i nuovi casi, contro i 14.078 di ieri, e 472 i morti (ieri erano stati 521), a fronte di 264.728 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 267.567). Il tasso di positività scende leggermente da 5,3% a 5,1%.

Le persone attualmente positive al Covid sono 502.053. Il bilancio delle vittime ammonta a 84.674 (+472) decessi. I guariti invece sono 1.855.127, per un totale di 2.441.854 nuovi casi (+13.633): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia. Degli attualmente positivi, 21.691 sono ricoverati in ospedale, 2.390 (con 144 ingressi del giorno) necessitano di terapia intensiva, mentre 477.972 si trovano in isolamento domiciliare.

La Lombardia resta la regione con il più alto numero di nuovi casi di Covid in Italia: 1.969 nelle ultime 24 ore. Altre sei regioni superano i mille casi in un giorno: Sicilia (1.355), Emilia Romagna 1,347, Veneto (1.198), Lazio (1.141), Campania (1.106) e Puglia (1.018).