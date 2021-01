Covid 19, in Puglia 1018 casi su 9887 tamponi (10,29%). Tanti decessi: 31 in un giorno. Focolaio al Lastaria di Lucera

Sono 1018 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 9887 test registrati nelle ultime 24 ore. È quanto riportato dai dati diffusi dalla Regione nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, ben 31 decessi: 9 in provincia di Bari, 7 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è al 10,29%, poco sotto l’11,06% di ieri.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari è in testa, con 370 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (148), Brindisi (51), Lecce (109), Bat (148), Taranto (190). A questi vanno sommati 2 casi di residenti fuori regione.

Sul fronte ricoveri la situazione è calata leggermente nelle ultime 24 ore: si passa da 1497 a 1480 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 55.388 di ieri si passa ai 56.611 di oggi (+1223). Scendono leggermente i casi attualmente positivi, 54.547, in calo rispetto ai 54.784 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.230.116 test.

Sono in tutto 11 ad oggi (7 pazienti, 2 operatori sanitari e 2 medici) i casi Covid rilevati nel reparto di Medicina dell’ospedale Lastaria di Lucera, afferente al Policlinico Riuniti di Foggia.