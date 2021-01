Soldi ai partiti: i contribuenti di Puglia e Basilicata premiano Pd, FdI e Lega

Se è vero, come dicono i saggi, che il portafogli sta a sinistra perché lì è il cuore, allora, le scelte dei contribuenti apulo-lucani parlano chiaro: nel 2020, Pd e Fratelli d’Italia sono stati i partiti più… amati. È quanto emerge dal dossier sul 2xmille appena elaborato dal Dipartimento Finanze del Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze), su dati dell’Agenzia delle Entrate. Vi si legge che il fenomeno del finanziamento «dal basso» è in crescita su base nazionale (il 3,32% nel 2020, il 3,28 nel 2019) e che il totale dei contributi nazionali si avvicina ai 19 milioni di euro, in aumento di oltre 800 mila euro rispetto all’anno precedente, e col Partito Democratico che fa la parte del leone (più di 7,4 milioni di euro), seguito da Lega per Salvini Premier e FdI (circa 2 milioni per ciascuno).

Su un totale di quasi tre milioni di contribuenti apulo-lucani, sono stati circa 50mila (49.913) quelli che, con la dichiarazione 2020 dei redditi 2019, hanno scelto di destinare il 2xmille ai partiti politici (42.765 in Puglia, 7.148 in Basilicata). Un dato che, in controtendenza rispetto al risultato nazionale, è in leggerissimo calo rispetto allo scorso anno (50.163, cioè 250 contribuenti in meno).

il gran rifiuto del m5sCome si ricorderà, dopo una non agevole gestazione politica, è con il varo del Decreto Legge 149/2013, art. 12, che gli italiani possono scegliere di sostenere il proprio partito del cuore con il 2 per mille dell’Irpef. O, meglio, ricorda il Mef in una nota, possono sostenere «i partiti che hanno trasmesso il proprio statuto alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e che la Commissione stessa abbia ritenuto essere conforme alle disposizioni dell’art. 3 della norma in oggetto».

Uno dei grandi esclusi è il Movimento 5 Stelle che, già nel 2014, motivava (sul Blog delle stelle) la sua decisione sostenendo: «Il M5S non è un partito e non vuole i soldi del tuo 2 per mille».

I PARTITI DEL CUORE Aggregando i dati di Puglia e Basilicata, dai dati del Mef emerge che, anche nel 2020, il partito finanziato da più apulo-lucani in assoluto è il Partito Democratico con complessivi 16.824 2xmille. Segue, con un distacco enorme, Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale con 7.410 sostenitori. Si trova per un soffio al terzo posto la Lega per Salvini Premier con 2.975 contribuenti nelle due regioni, seguita a brevissima distanza dal Movimento politico Forza Italia con 2.971 finanziatori e dal Movimento La Puglia in Più che ne ha 2.967.

Regione che vaiEntrando nel dettaglio delle scelte di ciascuna regione, si nota come i contribuenti pugliesi del Pd sono stati 14.030, in netto calo rispetto al 2019 quando erano 15.420. Stesso dicasi per i lucani filo-Dem: 2.794 quest’anno, 3.191 l’anno scorso.

Nelle due regioni il secondo partito, seppur distanziato dal Pd, è Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, scelto da 6.716 pugliesi (erano 5.310 nel 2019) e da 694 lucani (quasi la metà rispetto ai 1.391 dell’anno precedente). «Medaglia di Bronzo» in Puglia per il Movimento La Puglia in più: sono 2.924 i contribuenti sostenitori, in calo rispetto ai 3.276 del 2019. Per il partito, presieduto da Dario Stefano che è anche vicepresidente del Gruppo Pd al Senato, dati minimi in Basilicata (43 nel 2020, 37 nel 2019), dove, invece, al terzo posto troviamo Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista. Il partito, fondato nel 2017, tra gli altri, dall’attuale ministro della Salute, il lucano Roberto Speranza, da Pier Luigi Bersani, Arturo Scotto e Massimo D’Alema, in Basilicata totalizza 687 contributi del 2xmille (erano solo 452 l’anno prima), mentre in Puglia 1.355 (erano 1.076 nel 2019).

«Medaglia di legno» in Puglia per il Movimento politico Forza Italia: 2.795 fedelissimi (erano 2.740), che in Basilicata arrivano a quota 176 (erano 162).

La Lega per Salvini Premier è al quinto posto in Puglia e, con 2.624 contribuenti, quasi dimezza il risultato dell’anno precedente (erano 4.682). Per lo stesso partito si registra un calo anche in Basilicata: 351 sostenitori, a fronte dei 637 dell’anno precedente. Ma si segnalano anche 110 pugliesi e 13 lucani che hanno voluto contribuire al finanziamento della Lega Nord per l’Indipendenza della Padania (erano, rispettivamente, 186 e 22 nel 2019). Ma i dati del Mef portano alla luce anche altre, insospettabili, frange di pugliesi di fede ultra-filo-nordista. Per esempio, ce ne sono 10 che finanziano l’Union Valdotaine (erano 22 nel 2019), 47 che finanziano il Sudtiroler Volkspartei (erano 58), 25 che versano il 2xmille all’Unione del Trentino (erano 37 l’anno prima) e nientemeno 25 che finanziano il Partito Autonomista Trentino Tirolese, per altro in crescita rispetto al 2019 quando erano 17.

I lucani, invece, per così dire, si «astengono»: erano e sono zero in tutti e quattro i casi.

Val la pena forse di notare come il totale degli ultra-filo-nordisti pugliesi rappresenta, comunque, un «gruzzolo» di 107 contribuenti che quasi eguaglia il risultato dell’Udc-Unione di centro (117 in Puglia, zero in Basilicata).

L’ultimo partito che, in Puglia, supera quota duemila finanziatori è Rifondazione Comunista: 2.042 sostenitori in Puglia e 294 in Basilicata (erano, rispettivamente, 2.023 e 306 nel 2019).

Sinistra Italiana ha nel carniere 1.690 contribuenti pugliesi e 235 lucani (erano 1.723 e 310), quasi a pari merito con Italia Viva che conta 1.683 pugliesi e 463 lucani. Buon risultato anche per la Federazione dei Verdi sostenuta da 1.601 pugliesi e 146 lucani (erano 1.766 e 210 nel 2019). Ultimo partito oltre quota mille contribuenti è Più Europa: 1.101 in Puglia e 129 in Basilicata (erano 1.363 e 147).

Al di sotto di quel valore, il primo partito che troviamo è Azione (sono 771 i 2xmille pugliesi e 116 i lucani), seguito, a brevissima distanza, dal Partito Socialista Italiano, con 755 contribuenti pugliesi e 207 lucani (erano 1.024 e 202); e dal Centro Democratico, il partito presieduto da Bruno Tabacci, con 671 supporter in Puglia e 83 in Basilicata (erano, rispettivamente, 550 e 70 nelle dichiarazioni del 2019 per i redditi del 2018).

Al di sotto di quota 500 finanziatori, si trovano altri importanti protagonisti della vita politica nazionale e locale che, esclusivamente per tassative esigenze di spazio, qui non citiamo.