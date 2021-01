Coronavirus Italia, 10.497 nuovi casi e 603 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, martedì 19 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 10.497 i nuovi casi, contro i 8.824 di ieri, e i morti 603 (ieri erano stati 377), a fronte di 254.070 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 158.674). Il tasso di positività è al 4,1%, in calo rispetto al 5,6% di ieri (-1,5%).

Le persone attualmente positive al Covid sono 535.524 (-38.534). Il bilancio delle vittime ammonta a 83.157 (+603) decessi. I guariti invece sono 1.781.917 (+21.428), per un totale di 2.397.121 (+10.497) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli 535.524attualmente positivi, 22.699 sono ricoverati in ospedale, 2.487 (176 con ingressi del giorno) necessitano di terapia intensiva, mentre 510.338 si trovano in isolamento domiciliare.